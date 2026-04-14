康方生物中線前景看好　HARMONi數據及FDA審批成催化劑｜彭偉新

康方生物是一家以創新抗體藥物研發及商業化為核心的生物科技企業，聚焦腫瘤免疫治療領域，並逐步拓展至自體免疫及多特異性抗體平台。公司目前已建立雙特異性抗體為主軸的研發體系，核心產品包括PD 1/CTLA 4雙抗Cadonilimab及PD 1/VEGF雙抗AK112（Ivonescimab），並已在內地實現商業化，形成持續產品收入。現階段公司收入主要來自AK104及AK112銷售，多項新適應症亦已納入國家醫保目錄（NRDL），為產品放量提供基礎。



以行業角度來看，創新藥板塊仍處於高研發投入周期。過去數年PD 1單抗市場競爭激烈，價格經歷醫保談判後明顯下調，行業由早期紅利期進入深度競爭階段。單一機制產品已趨同質化，新一代IO 2.0產品、雙抗及ADC成為競逐焦點。監管層面方面，內地審批效率提升，加快產品上市節奏；同時企業積極走向全球，多中心III期臨床及FDA申報成為估值關鍵。整體而言，行業短期仍面對毛利率受壓及研發費用高企的現實，但中長線發展取決於臨床數據質素及國際化能力。

康方生物是一家以創新抗體藥物研發及商業化為核心的生物科技企業。（akesobio.com）

在行業發展中，康方生物的定位相對清晰。其雙抗平台屬較早佈局者之一，AK112在多項頭對頭III期研究中展現具競爭力的無進展生存期（PFS）數據，被市場視為PD 1升級版產品。公司亦同步推進全球多中心研究，並已向美國FDA提交生物製品上市申請（BLA），若審批順利，將標誌企業由本地創新藥企晉身國際市場。相比傳統單抗企業，公司以差異化機制建立護城河，但亦須面對跨國藥企及本土創新藥公司的激烈競爭，尤其在肺癌等熱門適應症領域，競品眾多，臨床數據及定價能力成為勝負關鍵。

回顧去年度業績，公司收入按年顯著增長，主要受惠於醫保納入後的銷售放量。不過，受價格調整影響，整體毛利率較前一年有所回落。同時，為配合多項全球III期臨床推進及商業團隊擴張，研發及銷售開支持續上升，導致經營虧損及淨虧損擴大。部分虧損亦涉及一次性投資相關因素。整體而言，公司仍處於「以投入換增長」階段，盈利能力尚未全面釋放，但收入規模已具基礎。

在行業發展中，康方生物的定位相對清晰。（akesobio.com）

多間券商普遍認為2026年為關鍵催化年份。首先，AK112在HARMONi 6及HARMONi 2研究的最終總生存期（OS）數據，將直接影響其國際定位及市場認受性。其次，FDA對BLA的審批決定被視為里程碑事件，一旦成功，不僅提升海外收入潛力，亦有助重估整體估值。再者，Cadonilimab及其他自體免疫產品正推進全球III期試驗，配合ADC及多特異性抗體管線，公司產品組合逐步多元化，有助降低單一產品依賴風險。從策略層面看，公司形成「雙抗核心＋ADC拓展」的IO 2.0布局，長遠有助提升平台價值。

至於股價走勢，過去一年明顯受創新藥板塊氣氛及臨床數據預期影響而波動。此前隨醫保談判及業績公布後一度回調，其後因多項III期數據預期及FDA審批時間表明朗，股價重拾動力。技術上，股價曾在中期低位形成支持區，其後突破多條中期平均線，成交增加反映資金重新關注。不過，由於估值已反映部分催化因素，而康方生物屬典型「數據驅動型」股份，股價與臨床進展及監管決定高度相關。對風險承受能力較高的投資者，可考慮分段部署，於數據公布前作中線布局，以博取重估機會。

在投資部署方面，除基本面催化因素外，市場預期亦開始反映盈利改善的可能性。現時共有21位分析師對公司作出調研覆蓋，市場預期2026年全年每股盈利可達人民幣0.63元，按年急升約1.9倍；2027年更有望再升2.3倍至人民幣2.13元。以現價計算，遠期市盈率分別約為190倍及56倍，隨盈利基數擴大，估值壓力有望逐步紓緩。目標價方面，市場區間介乎114港元至229港元，中位數為173.5港元，較現價仍有逾三成潛在上升空間，反映券商對其中長線前景維持建設性看法。

技術走勢方面，股價於去年8月升上179港元見頂後急速回落，跌穿20天線後形成一浪低於一浪的下降軌，並於今年3月初低見93.65港元。不過值得留意的是，9天RSI早於2月初已率先見底，出現明顯底背馳訊號，為其後反彈埋下伏筆。股價3月見底後迅速轉強，不但重越20天線，亦突破去年9月至今年1月於128.50港元形成的橫行阻力區，走勢出現改善。若大市氣氛配合，短期或有望延續反彈格局，暫以150港元作為技術反彈目標。操作上，可考慮於約135港元附近分段吸納，上望150港元，只要股價不跌穿136港元，可續作持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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