美股｜道指早後曾漲逾400點　油價最新升逾2.5%

投資者受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於美伊談判的言論鼓舞，稱正與一個「更理智的政權」進行認真就結束戰事談判，美股周一（3月30日）早段個別發展。道指最多曾漲逾450點，目前升幅收窄。國際油價則最新升逾2.5%。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月30日

【22:41】微軟升近2%

道指最新報46,013點，升206點或0.46%；納指最新報20,914點，跌33點或0.16%；標普500指數現報6,375點，漲6點或0.11%。

重磅科技股方面，微軟漲1.86%；Nvidia跌0.32%、Apple跌0.57%。

【22:38】油價升2.5% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶102.18美元，升2.54美元或2.55%。倫敦布蘭特期油每桶報 107.96美元，升2.64美元或2.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,217.30美元、24小時內約升1%。