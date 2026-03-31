美股｜憧憬戰事完結 道指早段曾漲逾600點 納指標指最新升逾1%
撰文：蕭通
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有媒體報道指伊朗局勢可望降溫，美股周二（3月31日）早段上揚。《華爾街日報》報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）告訴助手，即使霍爾木茲海峽基本關閉，他也願意結束對伊朗的軍事行動，消息緩解了一些投資者的緊張情緒。道指早段曾漲676點，三大指數均升逾1%，目前道指升幅有所收窄；國際油價最新則微升。
本港時間3月31日
【22:41】Nvidia升3% Tesla及Amazon漲逾2%
道指最新報45,562點，升345點或0.76%；納指最新報21,146點，升351點或1.69%；標普500指數現報6,419點，漲75點或1.19%。
重磅科技股方面，Nvidia升3.18%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升2.21%、Amazon漲2.15%、微軟升1.86%、Apple升0.45%。
【22:43】油價微升 Bitcoin現報6.7萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶103.44美元，升0.56美元或0.54%。倫敦布蘭特期油每桶報 107.62美元，升0.23美元或0.21%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,201.63美元、24小時內約跌1%。
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