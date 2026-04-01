珍酒李渡（6979）主動放慢腳步　短期陣痛換渠道健康｜彭偉新

珍酒李渡（6979）早前公布截至2025年12月底止全年業績，在白酒行業深度調整的大環境下，收入錄得36.5億元人民幣，按年下跌48.3%；毛利21.35億元人民幣，減少48.5%；經調整淨利5.23億元人民幣，按年回落68.8%。經營現金流則由上一年的淨流入7.81億元人民幣，轉為淨流出8.86億元人民幣。單看數字，盈利及現金流均較前一年回落，但需置於白酒行業整體放緩的背景下理解。



業績見跌 主動「收油」換長遠空間

值得注意的是，集團毛利率維持在58.5%，與上一年基本持平，顯示產品定價能力及品牌溢價未明顯削弱。管理層強調，2025年商務宴請及禮贈需求大幅降低，渠道庫存承壓，集團因此主動控貨、去庫存並穩定價格體系。相關策略雖短期影響收入及現金流，但核心目標是維持價格秩序及品牌形象，為未來復甦奠定基礎。這是一份「刻意放慢」的成績表，業績回落主要受到行業周期性調整及主觀策略選擇影響，焦點應放在毛利率穩定及渠道良性改善上。

珍酒仍是支柱 李渡成第二引擎

按品牌劃分，貴州珍酒仍是集團核心支柱，年內收入19.21億元人民幣，佔總收入52.6%。收入回落主要因針對「珍30」「珍15」等重點系列主動去庫存及調整出貨節奏所致，短期雖帶來壓力，但有助維持市場價格穩定及鞏固品牌形象。珍酒已連續兩年穩居中國第四大醬香型白酒品牌。李渡作為第二大收入來源，貢獻10.85億元人民幣，佔比29.7%。李渡品牌在江西根基深厚，正逐步推進全國布局。珍酒主攻次高端及以上市場，提供高毛利貢獻；李渡則以均衡產品結構提供穩定現金流，分散風險。湘窖及開口笑等區域品牌合共佔比約15.6%，雖規模較小，但在湖南頗具基礎，有助降低單一品牌依賴。

貴州珍酒仍是該集團核心支柱，年內收入19.21億元人民幣，佔總收入52.6%。（珍酒李渡官網）

行業寒冬未過 策略偏防守

2025年內地白酒行業仍處調整階段，商務消費疲弱、渠道庫存偏高、價格倒掛問題未完全改善。在此背景下，集團未追求銷量增長，而是主動放慢出貨、嚴控供應、收縮中低端產品線，將資源集中於高毛利核心產品，有助維持毛利率及品牌定位，為逐步迎接復甦保留實力。毛利率大致持平，反映品牌力及定價能力穩健；但經營現金流轉負，亦顯示去庫存對資金面的短期壓力。策略最終成效，仍有待結合行業回暖程度進行觀察。若白酒市場復甦加快，集團財務穩健度及現金流有望明顯改善。

萬商聯盟 創新渠道模式逐步落地

集團積極推動「萬商聯盟」模式，透過精選具團購能力的優質零售商，建立緊密合作網絡，縮短流通鏈條並強調價格統一與利益共享，有效減少亂價及竄貨。該模式已獲評為2025年「國民消費創新案例」，並在業內屢獲肯定。截至2025年底，聯盟商網絡已超4,000家，其中逾2,500家動銷進度超預期，「大珍．珍酒」回款更突破9億元，顯示新模式正逐步落地。短期內改革成效未必即時反映在盈利上，但長遠有助改善渠道效率、提升品牌口碑。未來關鍵在於能否真正帶動銷量回升及優化現金流，而非僅停留在策略構想。

展望2026年 重質不重量

管理層表示，2026年將繼續深化「萬商聯盟」、擴大優質零售商網絡，加強宴席及縣域市場滲透，同時推動數碼化及智能化管理，提升營運效率。董事長重申，寧可放慢短期規模增長，也要守住品牌價值及渠道健康。整體而言，珍酒李渡正處於主動調整階段，2025年業績回落受行業周期及策略取向共同影響。對投資者而言，與其糾結短期波動，不妨多加關注2026年渠道改革能否轉化為實質增長，以及現金流是否改善。

資金流向反映大戶投資者依然看好

珍酒李渡自2025年10月31日至2026年3月27日期間，股價累計上升約7.22%，同期錄得約2.05億港元資金淨流入。當中，大戶資金佔約1.57億港元，散戶則佔約0.48億港元，大戶與散戶資金流比例約為3.3比1，反映期內資金動向以較大額資金為主。期間大戶投資者坐貨比率最高曾升至16.31%，最低則跌至-28.56%，至3月27日回升至4.43%，顯示資金部署態度曾出現波動，但近期略為改善。

珍酒李渡（06979）於去年10月31日至今年3月27日期間的資金流狀況。

技術走勢方面，股價於2023年9月第二次升抵13.10港元後見頂，其後展開調整，並於2024年9月回落至5.56港元低位。當時9天RSI出現底背馳，觸發一輪反彈，股價曾收復整個跌浪約61.8%的反彈幅度，高見10.52港元，其後再度回落至5.86港元。去年8月中股價再次反彈至10.90港元附近，但未能有效突破，反映61.8%反彈水平仍為主要阻力區。

近期股價再由低位回升，市場早前已一定程度反映業績轉弱因素。隨著投資者開始憧憬業績逐步見底，股價或有機會再度上試約10.50港元附近的阻力區。策略上，可考慮待股價回落至約9.10港元水平時分段部署，上望10.50港元；只要未有跌穿約8.60港元（即前跌浪38.2%反彈支持位），暫時可作中短線持有參考。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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