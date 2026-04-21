高盛料香港住宅市場復甦勢頭穩健　續預測今年樓價升12%

香港樓市交投相當活躍。高盛發表研報指，宏觀環境不穩定的情況下，香港住宅市場復甦勢頭仍保持穩健，年初至今中原城市領先指數（CCL）累計升幅達6.6%，3月總成交量仍按年增長17%至6,000宗。就發展商而言，新鴻基地產（0016）首季跑贏行業，錄得約130億港元合約銷售，市佔率達25%。該行維持今年樓價按年升12%的預測。



寫字樓方面，復甦速度較該行快，受惠於IPO市場回暖。雖然淨吸納量短暫回落，3月平均月租仍按月微升0.1%，年初至今累計升1.5%；租賃需求仍集中於中環及尖沙咀等核心區，佔整體成交約50%。

原料今年中環寫字樓租金升3%

該行原先預測今年整體及中環寫字樓租金分別按年持平及上升3%；如亞洲能發揮避險功能吸引投資，將有上行風險，料置地及太古地產（1972）將為關鍵受惠者。

對零售物業前景持審慎態度

零售方面，該行料3月零售銷售將錄得中至高單位數增長，同時訪港旅客增長維持於16%水平。目前香港零售租金趨於穩定，首季街鋪空置率按季微升1個百分點至6.8%。該行對零售前景維持審慎，認為仍面臨內地消費分流及電商競爭等結構性挑戰，但在樓價復甦帶動的財富效應及人民幣升值下，消費情緒有望改善。

該行維持今年零售租金按年升2%的預測。