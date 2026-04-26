從「錢滾錢」到「人滾錢」｜陳仕娜

你或許沒有創業的經驗，但每天卻在風險與回報之間作選擇。



供樓還是租樓？ 儲蓄還是投資？ 穩定工作還是轉型學新技能？

這些決定，與企業家的思維，本質上沒有分別。

上世紀初，Henry Ford 把汽車帶入流水線生產。很多人覺得這是創意，但現實是，這是一場資本遊戲。沒有廠房、機器和大量工人，再好的設計只是紙上談兵。

利用槓桿壯大生意規模

這套「用錢搵大錢」，一直在身邊。像Toyota 這類製造業巨頭，靠的是長期投入與規模優勢；港人最熟悉的房地產，是典型例子：動輒數十億的項目，不可能單憑自有資金完工。

這是「借未來錢」的模式。借錢做大、再以未來的回報去償還。靠的不是勇氣，而是判斷力：利率升、樓價跌、需求變，一步算錯，就會壓力爆煲，甚至破產。

很多港人都經歷過：供樓壓力、加息周期、資產升跌。但世界變了⋯⋯

2008年，三個年輕人把客廳變成臨時住宿，解決旅客找不到房間的問題。沒有酒店、零物業，無資產，最後卻發展成Airbnb。

另一邊廂；一班工程師創立了OpenAI，希望讓機器通曉人類語言。在還未清楚賺錢方法之前，已經吸引大量資金投進。

科技初創看重未來的潛力

這一類企業的邏輯很不一樣，不是「借錢」，而是「講一個值得相信的未來故事」。他們靠的不是資產，而是想法；不是現金流，而是潛力。

你或者會問：這與我何干？

這代表：機會的門檻，正在改變。以前，機會掌握在有資本的人手上；今天，懂科技、懂市場、懂創意的人，也可以創造機會。所以，愈來愈多年輕人不再熱衷「幾時買樓」，而是問「我有什麼可以變現的能力」。

現實是，兩條路都不容易。只靠槓桿，會被周期牽著走；單賣創意，你可能長期「有故事、無收入」。今天，兩個世界正在融合。

汽車不純粹是車，而是軟件平台；家電不再是電器，而是智能系統；連房地產，也講數據與科技。未來，不是「資本 vs 創意」，而是把兩者結合得更好。

將資本與創意相互結合

對港人來說，我們一直很擅長用資本創造價值，但現在，光靠這個遠遠不夠。如果你只依賴資產升值，風險會愈來愈集中；如果你願意投資自己：學新技能、理解科技、提升思維，選擇會多很多。

換句話說，過去是「錢滾錢」的時代；未來是「人滾錢」的玩法。

企業家借錢，建立看得見的世界；有人寫程式，創造看不見的價值。對普通人而言，在這個時代愈變愈快，自己有什麼「籌碼」？

是資產、收入，還是能力？

借來的資本，成就一個年代；一個好想法，則可改寫未來。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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