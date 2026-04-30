兩會精神啟示：香港如何發揮和善用「超級聯繫人」優勢｜林子傑

近日，香港證券及投資學會（HKSI）聯同特許金融分析師學會（CFA Society Hong Kong）聯合舉辦了一場關於2026年全國兩會精神的分享會。



活動榮幸邀得港區全國人大代表、香港證券及投資學會榮譽資深會員雷添良先生（GBS，JP）擔任開幕致辭嘉賓，為探討揭開序幕。隨後，全國政協委員、香港會計師公會會長羅卓堅先生（JP）就全國兩會的職責與角色進行了精闢的解讀，令我們的會員能更透徹地理解兩會對國家治理的核心意義，以及其與香港未來發展密不可分的關鍵聯繫。緊接其後，全國政協委員、立法會議員蘇紹聰博士（JP）帶來詳盡且具前瞻性的專題演講，令我對國家邁向制度化、法治化及高質量發展的宏偉進程，以及香港在其中所扮演的關鍵角色，有了更深一層的體會。

2026年全國兩會精神分享會。

整場分享會的內容核心十分清晰，國家正以更具戰略性的規劃，引領經濟向高質量發展轉型。香港若要持續發展，必須從被動轉為主動，積極融入國家發展大局。是次分享聚焦於多項法規與政策，包括《國家發展規劃法》、《民族團結進步促進法》以及《生態環境法典》。這些立法不單深化了國家治理體系，更為香港帶來了具體的發展路徑，例如北部都會區建設、「十五五」規劃與香港優勢的對接，以及在國家綠色轉型中發揮國際金融中心的作用。

尤為重要的是，分享會深入探討了粵港澳大灣區法治融合的最新進展。從港資港仲裁、跨境調解，到港澳專業人士參與內地司法活動，這些進展都證明國家極為重視並善用香港的專業服務優勢。作為金融與專業服務業界的一員，我們看到國家正透過高水平開放，為香港法律、金融及諮詢人才創造更廣闊的平台。這不僅有助於協助企業「走出去」，更能進一步鞏固香港作為國際法律及解決爭議服務中心的地位。

總括而言，兩會精神傳遞出一個明確訊號：

國家發展已邁入一個更重視戰略規劃、法治支撐與創新驅動的新階段。



作為香港金融業界，我們的關鍵在於發揮「超級聯繫人」與善用「超級增值人」的獨特優勢，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的定位，以更主動的姿態參與國家發展。這既是我們義不容辭的責任，亦是我們拓展未來發展空間的重要機遇。

在此背景下，香港建立屬於自己的「五年規劃」，顯得尤為迫切且具戰略意義。透過制定具體、系統性的五年發展藍圖，香港能更精準地將自身優勢與國家的發展規劃對接。這不僅有助於提升香港在國家整體發展中的議程設定能力，更能確保金融與專業服務業在變局中保持核心競爭力，為社會創造更穩定且可持續的增長前景。

香港金融業界的關鍵在於發揮「超級聯繫人」與善用「超級增值人」的獨特優勢。

鑑於篇幅有限，本文未能盡錄是次分享會的豐富內容。如各位讀者有意深入了解相關政策細節與未來機遇，誠意推薦各位參考《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。

藉此機會，我謹代表香港證券及投資學會，衷心感謝雷添良先生為我們啟動討論，亦衷心感謝羅卓堅先生與蘇紹聰博士撥冗蒞臨，為我們的會員深入剖析國家政策方向。此外，亦感謝合作夥伴CFA Society Hong Kong的攜手合作，令業界精英能及時掌握國家宏觀戰略，從中發掘機遇。作為香港證券及投資學會主席，能有機會主持這場意義非凡的活動，我深感榮幸。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會暨諮議會司庫，香港證券及投資學會（HKSI）董事會主席， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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