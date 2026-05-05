美股｜道指早段曾漲300點　納指升1%　紐約期油最新挫4%

美股周二（5月5日）早段造好，道指最多曾漲逾300點，納指曾升1%。另外，國際油價回落，紐約期油目前約跌4%。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月5日

【22:49】Intel飆14% 蘋果Amazon漲逾1.6%

道指最新報49,200點，升258點或0.53%；納指最新報25,288點，漲221點或0.88%；標普500指數現報7,250點，升49點或0.69%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.65%、蘋果公司（Apple）升1.73%、亞馬遜（Amazon）漲1.62%。

有報道指出，蘋果正研究使用英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics）為其生產主處理器。受此消息提振，Intel股價上漲14.23%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【22:45】紐約期油約跌4% Bitcoin升穿8.1萬美元

油價回落，紐約期貨原油現時每桶102.22美元，跌4.20美元或3.95%。倫敦布蘭特期油每桶報111.14美元，跌3.30美元或2.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,236.87美元、24小時內約升1%。