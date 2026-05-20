美國業績插水　連鎖漢堡Wendy's強攻內地　擬十年開千店！

美國連鎖快餐品牌溫蒂漢堡（Wendy's）近日正式宣佈進軍中國內地市場，計劃未來十年開設最多 1000 家門店。公司高層定義此為「改變遊戲規則」的戰略佈局。這一行動亦標志，作爲美國漢堡「三巨頭」之一的溫蒂，在時隔二十餘年後即將重返中國内地。



業績插水7.8% 溫蒂定調「重建之年」

根據Wendy's 5 月 8 日發佈的 2026 年第一季度財報，公司期內全球銷售額為 32 億美元，按年下降 5.5%。其中，美國本土市場同店銷售額重挫 7.8%，系統銷售額下滑 7.3%，拖累整體業績。此外，受外出就餐群體減少、牛肉成本上漲、同行低價競爭等因素影響，公司計劃在上半年關閉 300 至 360 家低效門店。對此，公司稱「 2026 年為重建之年」。

淨增目標七成押注海外 神秘運營商身份待揭

與本土市場不同，Wendy's國際業務有所亮眼。今年一季度，國際市場銷售額按年增長 6.0%，新增門店 27 家，淨增 18 家。截至季末，其全球門店總數約 7251 家，其中美國本土 5805 家，國際市場 1446 家。公司明確將全球淨增門店目標的 70% 劃撥予海外市場，力爭 2028 年將國際門店總數推升至 2,000 家。

最新財報顯示，Wendy's新增門店 27 家，淨增 18 家，全球門店總數約 7251 家，其中美國本土 5805 家，國際市場 1446 家。（圖源：Wendy's官網）

在此背景下，中國內地被視為國際擴張版圖的「最大單一增量市場」。據報，Wendy's臨時首席執行官 Ken Cook 透露，中國合作方為「在中國擁有數十年經驗的大型餐飲運營商，以強待客能力聞名」，但具體身份尚未公佈。業內對此有不同分析，達勢股份、美心集團、海底撈等被列入猜測名單。不過，以上潛在方均尚未回應。