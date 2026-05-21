世界金融論壇2026｜恒指李文龍：與時俱進助力香港和國家金融發展

5月21日，第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會在香港正式開幕。論壇以「尋求穩定與增長新錨：在一個分裂、動盪的世界中，如何重塑和適應世界經濟與金融新格局」為主題，邀請香港、內地，及全球政、商、學界人士出席並發表講話。



恆生指數執行董事、恆生中國副董事長李文龍在大會做主旨演講時提到，誕生57年的恆生指數不僅是香港金融市場的權威基準，更深刻見證了香港市場的結構演進。他指出，恆指公司未來將透過自主編製的專業能力、品牌國際化以及發揮香港「超級聯繫人」三大核心力量，繼續推動香港與國家的金融發展。



指數在現代金融市場三大關鍵角色

作為香港股市「風向標」，恆生指數漲跌一直牽動著公眾的神經。不過，李文龍在演講開始時笑言自己並非新聞主播或股市分析師，無法預測恆指何時衝破3萬點，亦非前來公布成分股變動。但這次他分享恆指的三大核心能力為市場帶來「補償」。

他解釋，指數在現代金融市場扮演著三大關鍵角色：首先是作為衡量專業投資回報的「基準」；其次是作為衍生工具、期貨期權及ETF（交易所買賣基金）等多元金融產品的設計「基礎」；最後，隨著更多掛鉤產品推出，個人投資者得以用更透明、高效的方式參與市場，進一步擴大投資普及性，積極推動「普惠金融」落地。

李文龍在世界金融論壇發言。（主辦方供圖）

回顧歷史，李文龍提到1969年是人類首登月球的偉大年份，亦是恆生指數誕生的起點。這歷史甚至早於1986年香港四家交易所合併。由最初的33隻成分股發展至今日的90多隻，恆指系列至今管理資產總值已突破1,300億美元，約為香港本地ETP市場規模的1.5倍。

隨著香港、內地兩地金融市場互聯互通，恆生綜合指數已成為內地篩選港股通合資格股份的唯一參考。李文龍在演講中透露，今年恆指公司更成為中國證券投資基金業協會公募基金業績比較基準庫中，唯一被納入的離岸指數公司，為內地基金管理人提供規範的參考框架。

恆指率先引AI計算自由流通量

談及未來的發展藍圖，李文龍強調恆指公司作為全港唯一擁有自主指數編製實力的本地團隊，正積極擁抱創新科技。團隊近期已率先運用AI技術，大幅提升計算上市公司可公開交易股份比例（自由流通量）的效率，鞏固其在指數營運上的領先地位。同時，恆指亦緊貼政策，重點聚焦如生物科技等前沿板塊。

在品牌走向世界方面，恆指相關產品目前已覆蓋全球39個市場及19個交易所。其中，恆指期權和認股證（窩輪）在香港、新加坡、馬來西亞三地市佔率穩佔第一，在星、馬兩地的市場份額更超過七成，成為香港金融品牌在全球舞台上的重要象徵。

李文龍在世界金融論壇發言。（主辦方供圖）

政策鬆綁跨市場指數助力中港資金配置

面對全球經濟新格局，香港「超級聯繫人」的角色尤為關鍵。李文龍指出，自2022年「ETF通」推出以來，目前31隻合資格的港股通雙向ETF中，有17隻追蹤恆指公司旗下的指數，市佔率過半。

隨著2024年新規將港股通合資格ETF的港股持倉比例下調至60%（即放寬至60/40配置），恆指2026年也與時俱進，推出了10隻跨市場指數，涵蓋港美市場，並與韓國交易所合作推出「恆指韓交所指數系列」。李文龍表示，這將讓投資者在資產配置中國市場的同時，能更靈活、高效地佈局海外。

「我雖然無法判斷恆生指數的升跌，但我可以肯定，恆指公司會繼續推動香港與國家的金融發展。」李文龍在演講最後堅定地總結，恆指公司將持續助力香港發揮獨一無二的優勢，成為中國面向世界、不可或缺且獨一無二的國際金融中心。