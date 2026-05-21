美股｜道指早段曾跌300點　紐約期油重上100美元

消息指伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojaba Khamenei）下令，禁止將濃縮鈾運向國外，不符美方在談判中的核心要求。市場憂慮伊朗局勢，美股周四（5月21日）早段下跌，道指最多曾跌逾300點，目前跌幅收窄。油價回升，其中紐約期油重上每桶100美元。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

【22:48】IBM飆逾7% Nvidia績後跌近2%

道指最新報49,895點，跌113點或0.23%；納指最新報26,080點，跌189點或0.72%；標普500指數現報7,395點，跌37點或0.50%。

重磅科技股方面，剛公布季績的Nvidia跌1.85%、微軟挫0.73%、Amazon跌0.55%、蘋果公司（Apple）跌0.12%。

另外，IBM目前漲逾7%，暫為升幅最大道指成份股；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府宣布，將以換取股份方式，為多家量子計算公司提供資金，當中包括IBM新成立的合資企業。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

【22:39】紐約期油漲逾2% Bitcoin現報7.7萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶100.62美元，升2.36美元或2.40%。倫敦布蘭特期油每桶報106.93美元，漲1.91美元或1.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報倫敦布蘭特期油美元、24小時內變化不大。