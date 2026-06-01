彭博︰滙豐正重振投行業務　CEO艾橋智親自與客戶會面推介項目

《彭博》報道，滙豐控股（0005）正加大力度重振其表現低迷的香港投資銀行業務，並由最高管理層親自出面爭取客戶，希望在這個競爭日益激烈的亞洲最大金融中心重新奪回市場份額。



知情人士透露，近幾個月來，行政總裁艾橋智及多名高管已現身香港，向客戶推介交易項目。知情人士也表示，﻿艾橋智還向大中華區重要客戶發送客製化影片訊息，並要求管理團隊主動接觸約400家重要客戶，這些客戶涵蓋收購公司和對沖基金等。由於涉及內部戰略，知情人士要求匿名。

滙豐行政總裁艾橋智。（資料圖片）

滙豐此番積極出擊，正值其投資銀行部門經歷重大重組之後；去年初，該行啟動全球投資銀行業務重整，導致多名資深銀行家離職，部分離職屬於該銀行有意推動的人事調整，但也使滙豐失去了一項具指標性跨境交易的主導地位。作為一家主要利潤來源來自亞洲的國際銀行，滙豐如今押注能夠利用華爾街競爭對手在中國市場面臨的地緣政治壓力與監管限制，重新擴大自身市場版圖。

擔任行政總裁以來艾橋智推動改革

自2024年接掌滙豐以來，艾橋智大力推動改革，認為這家傳統銀行必須迅速轉型，建立更重績效、更具競爭力的企業文化。

知情人士表示，為配合這項策略，滙豐過去一年已為其中國投資銀行業務增聘超過十名銀行家，挖角對象包括摩根大通高盛等同業。相關招聘似乎已初見成效。兩位知情人士表示，目前滙豐正參與約40宗香港首次公開募股（IPO）項目，相較之下，2025年全年僅參與5宗IPO業務，增長幅度顯著。

香港IPO市場競爭異常激烈，受科技與生物科技企業上市潮帶動，香港有望在2026年募集超過430億美元資金。在中國資本市場改革和放寬高成長產業上市規則的推動下，進一步吸引本地及國際投行爭奪龐大費用收入。

不過，滙豐近期仍遭遇挫折。健康與美容零售商屈臣氏集團籌備上市時，未能委任滙豐負責安排。該公司由香港首富李嘉誠家族旗下長和（0001）控制，李嘉誠是滙豐數十年的主要客戶。

《彭博》報道內指出，未能聯繫到長和置評。