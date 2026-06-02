彭博︰Arm或提前實現150億美元AI芯片營收目標

彭博社消息，Arm Holdings Plc行政總裁表示，由於人工智能熱潮帶來的需求強於預期，公司可能會比預期更早實現自主晶片銷售額150億美元的目標。



行政總裁Rene Haas向彭博電視表示，他「非常有信心」在之前設定的本十年末之前達成這一目標。周二，他指出有跡象顯示該公司可能會更早達到這一里程碑，部分原因是行業內紛紛建設數據中心和人工智能服務，帶來了龐大需求。

「我希望能更快實現這個目標。市場需求比我們預期的要強勁得多，」Haas在台北的國際電腦展間隙接受簡短訪問時表示。「市場需求非常旺盛。」

Rene Haas 自 2022 年 2 月起擔任 Arm 執行長，並成為 Arm 董事會成員。（圖源Arm官網）

Arm於3月宣布計劃首次銷售自主研發的晶片，對於這家以向半導體製造商授權技術而聞名的公司來說，這是一項重大的戰略轉變。作為此舉的一部分，這家軟銀控股的公司為未來幾年制訂了雄心勃勃的目標，當中包括150億美元的營收預期。該公司預計，新晶片業務的收入將超過目前專注於銷售知識產權業務的銷售額。

Meta Platforms Inc.將成為Arm的AGI CPU晶片的首個主要客戶。據這家總部位於英國的公司稱，該產品將擁有多達136個核心，功耗為300瓦。台積電將負責生產這些晶片。