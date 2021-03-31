六大內銀檢閱　中行8厘農行7厘息　分析料內銀現「成長價值切換」

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-31 17:51

內銀股已公布2020年業績，疫情下，全年利潤仍錄得單位數增幅，並大致維持30%的派息比率。富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾指，成長轉向價值的風格切換，將延伸於內銀板塊，今年更偏好建設銀行（0939）和農業銀行（1288），因股東資金回報率（ROE）和市帳率（PB）在相對吸引水平。

統計6間內銀，目前以中行（3988）及農行（1288）最高息，分別約有7.8厘及7.1厘；招行（3968）及郵儲行（1658）的貸款質素繼續維持強勁，撥備覆蓋率皆逾400%，郵儲行的不良貸款率低至0.88%。

陳姝瑾指，郵儲行受惠其客戶群來自四、五線城市及農村地區網點，相對一、二線城市服務業較多，以及海外地區業務較多的大型內銀，受疫情影響較少；至於招行貸後管理較好，且去年下半年零售業務恢復，促使業績造好。

2020年內銀業績數據：

料今年利潤增速雙位數

市場憧憬新冠疫苗廣泛接種後，經濟將會強力反彈，令利率上升，對於內銀股利息收入及利潤前景，陳姝瑾指，內銀股淨息差料首季見底，其後回升，她又指，今年內銀利潤增長或達雙位數，主要受惠兩方面，一是假如淨息差維持平穩，單是貸款規模增速，可助內銀有8%的利潤增速，二是資產質素改善下，若監管放寬內銀撥備要求，可助釋放盈利。

行業配置方面，她說郵儲行和招行是該行過去半年首選，但今年報告有所調整，基於整體市場的成長和價值風格切換，料會延伸至內銀板塊，從ROE和PB水平看，偏好建設銀行和農業銀行，前者PB低於工商銀行，但ROE較高，認為股價未足夠反映。