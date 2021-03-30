物管股業績比併　中泰國際顏招駿：龍頭併購、內生增長能力更強

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-30 14:09

物管股業績陸續出爐（數據見下表），多間公司的管理層交出樂觀指引，令板塊再迎升浪。中泰國際分析師顏招駿表示，港股物管板塊的馬太效應較強，板塊TOP 10的市場佔有率仍然不高，相信現金儲備較高的龍頭公司，未來有更大的併購機會，依靠母企的內生增長速度亦更高。

顏招駿指，物管股除看內生增長外，亦可留意其增值服務表現，以及帳上現金儲備，如果現金不足夠支撐未來發展，未來有融資可能，而目前碧桂園服務（6098）及恒大物業（6666）現金逾百億，現金充裕，續有併購條件和可能性。選股方面，該行看好龍頭碧桂園服務，中小型則偏好社區增值服務表現不錯的新城悅（1755）。

龍頭物管2020年業績數據：

物管股除業績造好，管理層給予的增長指引亦大超市場預期。在物管板塊中最高市值的碧桂園服務，管理層在業績會上仍能給出今年收入及利潤保持不低於50%增速的指引，並定下5年實現千億收入的目標；世茂服務（0873）管理層亦指，2020至23年收入複合增長率將可達70%，被市場視為物管「黑馬」。

顏招駿指，不少物管股的指引較進取和積極，而龍頭公司在併購、內生增長的能力較高，股價在績後表現亦較理想。其中，他指中海物業（2669）2021至25年度複合增長率可達30%，令估值出現明顯修復。

看好新城悅來自第三方增值服務

增值服務方面，碧桂園服務的毛利率為龍頭之最，達到65.1%。顏招駿指，該行較看好新城悅的社區增值服務表現，料未來會增加更多來自第三方的增值服務，另外又看好碧桂園服務的收入多元化，如「三供一業」、「城市服務」業務等。

至於增值服務佔收入比例較低的華潤萬象生活和融創服務（分別佔5.7%及12%），他認為有其他亮點，如華潤萬象以商業運營為主，相對普通住它管理費，其物管費用可穩步增長；融創服務則獲市場看好其母企的銷售發展速度，相信焦點落在未來轉化在管面積的進展。