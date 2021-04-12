消費券｜概念股再受關注　餐飲或是消費股跑出？ 專家就咁講！

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-12 19:52

財政司司長陳茂波在今年2月24日於財政預算案公布，將向每名18歲以上香港居民派發5,000元電子消費券，當日零售及消費股明顯上揚。個多月後，政府終在周日（11日）宣布，有4家儲值支付工具營辦商入圍協助派發消費券，預計有關措施規模達360億元。 接近年半的疫情大流行，對本地傳統零售消費業帶來沉重打擊，財爺措施表明希望「提振」經濟，料計劃主要受惠行業為零售及餐飲。那麼是零售消費股或是餐飲股更具潛力？綜合分析員意見，看來零售及消費股前景更勝一籌。

陳茂波預期，透過派發電子消費券，望提振經濟增長0.7個百分點。以2020年全年本地生產總值（GDP）2.627萬億元起計算，即預料計劃可讓本港經濟按年增值約183.9億元。至於財爺的如意算盤是否打得響？

財爺當然希望其如意算盤打得響。縱使零售及消費行業對本地生產總值佔比僅多於6%，論重要性遠不及佔比逾兩成的金融行業。可是此兩大行業興旺與否，外界是最容易觀察得到，包括街舖空置率多少，商戶對於產品及服務減價幅度等。當此兩大行業興旺時，有助增加整體社會對經濟前景信心。

陳茂波於今年2月宣讀新一份財政預算案時，公布每人派發5,000元消費券。（張浩維攝）

餐飲業失業率逾11%

更何況此兩大行失業情況惹人憂慮。翻查政府早前公布的2020年12月至今年2月失業情況，發現消費及旅遊相關行業（即零售﹑住宿及膳食服務業）合計失業率達到11.1%，縱使已下降0.2個百分點，仍處於雙位數。其中餐飲服務活動業失業率由14.7%降至14.1%，零售業失業率則由8.9%上升9.1%。

落實派發消費券，預料對相關行業帶來正面作用，及有助舒緩失業壓力。相比起餐飲行業，外界認為零售行業更容易受到派發電子消費券刺激。

不過經濟學者對於措施最終成效如何，抱持保留態度。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照坦言，單單360億元的消費券，認為大眾不要預期有良好成效，他直言，香港是一個資源匱乏的地方，大部用品都是進口物品，例如面對政府派發的高額消費券，如市民選擇了買一個Chanel手袋，在七除八扣下只剩下少許資金能夠留港，所以除非大眾能大量消費本地生產品或不可貿易商品（Non-tradable Goods），例如按摩、修髮及一些手工服務等，否則計劃成效有限。

他續指，政府選擇用電子消費券去提振經濟，第一、不會比現金的功效好，現金能比消費券能消費的商戶更多，而被獲選的4間支付工具營辦商，支付寶香港（AlipayHK）、八達通、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK更進一步限制市民能使用的地方；第二、市民及整個社會對於能直接獲取現金的感覺，會較消費劵好；第三、派現金的行政費用會較派電子消費券平易，加上政府擁有過往多次派現金的經驗及人手，可減少不必要費用。

落後股可留意

話雖如此，相關措施總可以引發市民的消費意欲。據政府數據，在今年首兩個月，本港每月平均總額消費額約300億元。若政府分5期派發電子消費券，而市民又樂於當月即用畢，即每月可以帶來逾70億元消費額，每月消費額得以額外增加約25%。同時與餐飲行業相比，零售行業面臨的限制較少，因此分析員多較看好消費股潛力。

信誠證券聯席董事張智威表示，政府發放的360億元不能說多又不能說少，背後的重點要望借銀彈攻擊造雪球效應，刺激本地消費望行業重新增聘人手，「但滾到幾大仍是未知之數」，實際效果要待計劃正式開始，而股市方面可否獲利，同樣要待市場反應，因為第一批獲利消息已在2月尾財政預算案公布時期發生，現時股市經已消化相關利好因素。他建議，若投資者有興趣，零售及餐飲中的莎莎國際（0178）、大家樂（0341）、周生生（0116）等都可以留意。

招銀國際策略師蘇沛豐認為，由於餐飲行業受到較多限制，相信未來零售及百貨股如利福國際（1212）更能受惠；惟最終需視乎日後疫情發展及與內地通關情況。他預期，待日後中、港兩地重新關後，百貨及化妝品等零售股仍可被看高一線，與相關股份表現較落後，其中利福在過去一段時間處於橫行狀態，反而周大福（1929）等金飾股已率先被炒起，所以不排除投資者會較留意落後的股份。