美團或遭重罰10億美元　分析員料消息拖累股價　籲有反彈即減持

內地針對互聯網平台的反壟斷監管行動，步伐並無停下來。在今年4月下旬，因「二選一」等涉嫌壟斷行為，而遭到市場監管總局調查的美團（3690），或面臨高天價罰款。據《華爾街日報》報道，內地反壟斷機構向美團罰款10億美元，相關罰則在未來數周落實。

由於正式罰則仍未公布，外界僅能採取觀望態度。綜合市場人士意見認為，就算被罰款後，仍未能完全消除不明朗因素，明言現時因政策改變，致導市場人士改變對美團的估值，建議投資者當股價出現反彈時減持。



4月時已集資70億美元

報道指出美團將會盡全力配合調查，並承諾遵守《反壟斷法》。

若以潛在罰款10億美元（約64.6億元人民幣）與公司在2020年收入1,147.9億元人民幣相比，即有關罰款佔去年收入約5.6%。

由於美團早於4月時透過發行可換股債券，及配發股份合共籌集70億美元資金，相信擁有足夠財務資源以應付該筆罰款。

可是對投資者而言，公司未來發展會否受到不再容許「二選一」安排影響，以及內地監管機構對互聯網平台經濟的監管方向，才是關注的焦點。

美團在今年4月已集資逾70億美元。（資料圖片）

熊麗萍﹕事件不一定就此告一段落

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為這不意味著不明朗因素已經消除，她解釋指這可能只是「反壟斷」的其中一個罰款，僅減少了一個不明朗因素，事件不一定就此告一段落。若最終疫罰款78億元，也屬一個大數目，可能會令公司虧損增加。

她進一步指出會影響美團市場佔有率和「話事權」。在未來，美團仍需要重整其公司政策，又指出「二選一將來一定唔可以做」，這會對客人收費、價格有所下調，影響公司業務增長，未來公司業務和盈利增長會放緩和減低，「要視乎公司業務重整和會否有其他罰款或要求」。

股價方面，她認為此消息公佈後會拖累股價，令其下跌。加上，「美團股價一直波幅較大，揸貨多需趁反彈減持股票」，所以只建議投資者短線投資。

熊麗萍認為，就算美團遭到當局罰款，亦非代表事件已結束。（資料圖片）

鄧聲興料影響美團估值

意博資本亞洲有限公司執行合夥人鄧聲興認為，內地對互聯網和數據平台監管方面力度還未完結，還存在不明朗因素。例如阿里等互聯網平台即便遭罰錢後，政策還會進一步收緊，因此難以釋除擔心。

鄧聲興認為「二選一」一定不可行，因為國家政策正正就是針對二選一的問題，對公司影響會頗大。他解釋，美團以前一直也是靠「二選一」政策以增加市場份額，倘若餐廳不選擇它，會令餐廳客源大大減少。

他進一步解釋，投資者選擇美團是因為它有不斷擴大市場佔有率，市場份額增加亦可助美團提供不同的服務，例如團購平台等。現在美團缺少了這優勢，他表示：「對估值有影響，要對估值重新評估」。

鄧聲興預期股價會下跌，因現在是政策的轉變導致估值轉變，難以知道股價下跌程度，並補充，現在需要關注為政策轉變何時結束，需要等政策明朗化才知道股價下跌幅度。

鄧聲興表示現價不值得購入，要待政策明朗化才決定。對於在高位購入美團的的投資者，現在是比較「被動」，而中位買入的投資者，應趁反彈的時候減持。

鄧聲興認為，若投資者在中間價位買入美團，可待股價反彈時減持。（資料圖片）

郭家耀﹕如次季業績表現理想可突破橫行區

中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀指出，市場人士早已內地監管機構會針對「二選一」及大數據殺熟等行為作出監管，而潛在被罰款的金額相信美團可負擔。按今年4月阿里巴巴（9988）遭到當局罰款的消息公布後，往後股價出現較正面走勢，不排除美團股價走勢有類近走勢。

他又指出目前市場人士正關注內地監管機構，對互聯網平台的監管方向及規則，又不認為美團不再實施「二選一」安排，以其市場佔有率而言，不會產生太大影響。至於美團持續對社區團購等新業務投資，他認為若相關業務能帶動商品成交金額（GMV）及新用戶增加，相信投資者會接受有關業務仍在虧損。

郭家耀又認為，美團近期股價表現已釋放出不少估值溢價，相信股價再下跌空間有限；若即時公布的第二季業績能維持首季的增長幅度，相信可以突破190至230元之間的橫行區域。