路透：中央向地產商提新任務　需支持北京及解決住房短缺問題

《路透》表示，北京政府向香港地產大亨提出新任務，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。

報道引述三位主要地產商及一位熟悉相關會談的本港政府顧問稱，今年閉門會議上中國官員傳達了這方面的信息，北京目前正在採取更廣泛的努力，使香港遵守國家安全法，而且更加「愛國」。

消息人士：遊戲規則已改變

據一位接近內地官員消息人士稱，他們被告知「遊戲規則已經改變」，更指中國政府不再願意容忍「壟斷行為」。

報道認為，對本港大型房地產公司來說，這將是一個重大轉變，長期以來相關企業在本港的混合政治制度下，發揮超強力量，包括幫助選擇領導人、影響政府政策，並從土地拍賣制度中獲益。該制度使供應保持緊張，房產價格也處於全球最高之列。

梁振英指，地產大亨們與香港的經濟和政治關係如此密切，北京很難將他們完全排除在外。（資料圖片）

前香港特首、現任全國政協副主席梁振英向《路透》稱，由於大亨們與香港的經濟和政治關係如此密切，北京很難將他們完全排除在外：「他們是我們的政治經濟生態中的一個重要組成部分，所以我們需要謹慎，不要一竿子打翻一船人。」

另外，亞洲地產、中國山西省政協常委蔡志忠稱，現在的重點是對國家的貢獻：「這不是香港傳統商界習以為常的那樣。」新鴻基地產（0016）表示對本港未來有信心，並將繼續在香港和內地城市投資。

恆基地產（0012）和新世界發展（0017）不願發表評論。而長實（1113）則沒有回應評論請求；長和（0001）創辦人李嘉誠也沒有回應置評請求。