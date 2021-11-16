許正宇﹕灣區啟航—金融才俊計劃名額已增至120個

自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2019年2月公布以來，大灣區的發展一日千里，區內的互聯互通越趨緊密，對於金融、專業服務及科技等各方面的人才需求也日益增加。財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，當局既積極培育及充實本地人才庫，亦致力為年青人提供更多放眼及探索大灣區的機會，讓他們裝備自己，為日後在大灣區金融職途發展鋪路。

追夢之旅 從個人故事開始

他指出為讓年青人更好地了解和發掘大灣區潛藏的寶藏，當局得到行政長官支持，聯同大灣區共同家園青年公益基金推出了「灣區啟航—金融才俊計劃」。財庫局將會舉辦一連串活動，為本地大學生提供為期五個月的全面培訓計劃，協助同學們了解大灣區及內地市場的機遇。在設計項目時，本來預計有80名同學參加，但由於推出後反應熱烈，「超額認購」50%，已將受惠人數增至120名。

計劃的亮點之一，是參加者有機會與政商界領袖直接交流，深度了解他們在大灣區及內地其他城市的個人發展經歷以及成功背後的故事。在各界支持下，已邀請了14位大灣區內的政商界領袖擔任分享嘉賓，其中更有不少為創業者，由11月起至明年1月，作涵蓋企業發展、金融科技、政策及監管、醫療及生物科技投融資、私募投資及初創企業等主題的分享，在不同領域為年青人帶來灣區事業發展的新啟發及新思維。名單上的講者可謂粒粒巨星，包括信和集團副主席黃永光、啟明創投主管合夥人梁頴宇、小米集團首席財務官林世偉、希瑪眼科創辦人林順潮醫生、Lalamove首席運營官盧家培、騰訊集團副總裁、富融銀行董事長賴智明、微保WeSure董事長劉家明、WeLab首席運營官梁雋文、建峖實業首席實業投資者何志安、美的集團首席財務官蔡偉定及德琪醫藥首席財務官龍振國。

除了領袖分享外，財庫局會舉辦各種企業參觀和職場技巧工作坊，更為計劃中表現出色的同學安排領袖影子工作體驗（Job-shadowing）機會，讓其親身接觸及了解政商界領袖的日常工作，通過他們的個人經歷，啟發同學思考自身未來的事業發展路徑。

財政司司長陳茂波會在周四殷行的「灣區啟航—金融才俊計劃」活動，擔任主禮嘉賓。（資料圖片）

嶄新計劃 啟航在即

計劃申請者為來自本地12間大專院校的青年朋友，修讀與商業、金融及科技有關學科。計劃的啟動儀式將於本周四（11月18日）舉行，並將由財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，評正宇會在首場的分享會，介紹過去隻身離港到京滬工作的經歷，如何令其一生受用。財庫局財經事務科常任秘書長甄美薇，及香港交易所（0388）市場聯席主管姚嘉仁亦會分享其職場經歷及對大灣區的獨到見解。他表示十分期待聆聽大家的精彩分享！

粵港澳大灣區建設是香港融入國家發展大局的重要切入點，也是培育香港下一代更好認識祖國的橋樑。事實上，隨着越來越多港人到大灣區工作和生活，大灣區已由一個規劃概念，變成我們所有人都能摸得到，並且親身經歷的新時代、新機遇及新生活模式。香港和灣區內的兄弟城市都有各自重要的角色定位，將可協同推動整個灣區的全方位蓬勃發展。我期望這個「灣區啟航—金融才俊計劃」能進一步為年青人「搭橋鋪路」，讓他們能走出課堂、敢於跳出自己的舒適圈，透過一連串活動更深入了解大灣區發展的無限可能，為明日於大灣區舞台上發光發亮做好準備。