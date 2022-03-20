嫁人就嫁像澤連斯基一樣的男人｜陳仕娜

不想談疫情，紛擾的政事亦教人憎厭，倒不如說說男人好過。近期有幾位男士成為風頭躉，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）開火廝打，站在對岸的Tesla創辦人Elon Musk趁機叫囂抽水，車臣總統卡德羅夫又加入口水戰，幾個「麻甩佬」拳來腳往唇槍舌劍，形象互有勝負。

普京一貫以鐵漢姿態示人。（AP，資料圖片）

一貫以鐵漢姿態示人的普京，年屆七旬，仍是霸氣十足的惡爺，喊打喊殺，哪怕歐美唾棄、聯手制裁，全世界齊聲咒罵仍然紋風不動。這種不苟言笑、硬朗冷血的性格，與他特工的出身不無關係，天生一副「撲克臉」，卻依舊受到俄羅斯女性的靑睞，從早年極度風行的一首歌《嫁人就嫁普京這樣的人》可見一斑：

「我如今想要一個像普京的人

他是那麼具說服力

使我決心想要：

一個像普京強而有力的人，

一個像普京不酗酒的人，

一個像普京不使我傷心的人，

一個像普京不會舍我而去的人。」

今天的我當然不太明白這群熱烈頌唱的俄女心態，但基於對領袖的「神」崇拜，加上普京私生活甚為神秘，只是偶而派下福利益粉絲，例如公開耍幾下柔道，間中又坦胸露臂，展現馬上英姿，足以迷倒萬千俄族婦女。

俄烏一役卻令鐵漢普京出現「掉粉」危機，反之他的對手澤連斯基則贏盡人心。這位喜劇演員出身的「半吊子」總統，上任三載施政無力，正當大失民心之際，俄烏開火令他一舉成名天下皆知。面對這場勝算偏低的戰事，美方一早私下邀請他「搭便車」，原本大有機會漏夜攜帶家眷、捲埋金銀財寶逃出生天。他卻選擇與老婆兒女留守基輔，寧要槍袋子彈，領軍與俄方對壘，誰還鬥膽說「戲子無情」？

烏克蘭局勢：3月13日，澤連斯基在基輔一家醫院視察時，與一名受傷士兵握手。（AP）

這種押上自身及家人生命的表態，令世人動容，實非太平時勢裡開幾個記招的領導能夠體會。國民已徹底厭惡舌燦蓮花的口技，高叫口號流於空洞，澤連斯基將愛國愛民之心，付諸實際行動，一夜之間成為民族英雄，史上留名。他的夫人歐倫娜也不是花瓶角色，夫婦同心其利斷金，透過行動、社交媒體傳達訊息，鼓舞民心，作為丈夫的最強後盾。

2019年春，澤連斯基以政治素人奪取總統寶座，當時輿論直斥他「選舉似做秀」、「此乃烏克蘭人絕望式的豪賭」，預言將賠上整個國家前途。結果，當然現在還沒有結果，但願意以身報國的政治家還剩下多少？

塞爾維亞有句諺語說：「戰爭來了，政治家提供彈藥、富人提供食物、窮人提供孩子；戰爭完了，政客取回剩餘的彈藥、富人種出更多的糧食、窮人四處為孩子找尋墳墓」。戰爭中，有權有勢的人往往逃得最早最快，生靈塗炭，受難的永遠是人民，沒有真正的贏家！衷心希望諧星出身的澤連斯基能笑到最後！

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。