由馬克斯自導自演　一場社媒大戰揭開美自由保守兩派戰幔｜伽羅華

上周象徵俄羅斯強權的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭烏克蘭軍擊沉長眠黑海，大大打擊俄國於黑海的制海權，令俄冀圖於5月9日宣布勝利收兵的企圖已難實現，唯一較令人擔心的是俄方會否使用小當量核武器。當俄烏戰事逐步朝向長期化，另一場沒有硝煙的社媒大戰已在美揭開戰幔。

自「鋼鐵俠」馬斯克不動聲色斥資30億美元買入推特（Twitter）約9.2%股權，成為推特最大的單一股東，他揚言要改革推特的言論守則，釋放其非比尋常的潛能（Twitter has extraordinary potential. I will unlock it.），圍繞推特的攻防戰由此開展，迄今過程目不暇給，而無論收購成事與否，對社媒平台生態均有深遠影響。

老馬喜愛發噏瘋令其成為推特的風頭躉，他擁有粉絲8,100萬，比他更多粉絲的推主當然大有人在，但這些政客及超人氣歌手一年也沒發多少推文，更加少與粉絲深入交流，而且，老馬對全球科技、政治及商業等界別的影響已難有人能出其右，一條帖文隨時成為國際媒體的頭條新聞，能夠與之攀比的只有美國前總統特朗普。

馬斯克於上周四（14日）宣布以430億美元現金，收購Twitter餘下股份。（資料圖片）

推特祭出毒丸自保 堅壁清野長期作戰

馬斯克入股推特的消息曝光後，推特董事會隨即邀他入局，前提是他成為董事後，持股必須限制在14.9%內，而且言論要以推特最佳利益為依歸。要老馬沉默是金，相信比死更難受，他先是拒絕入局邀請，隨後三日沒有發推，一反以往一日多推的常態，仿如暴風雨來臨前的寂靜，上周四（14日）開市前他宣布豪擲430億美元「惡意」買斷推特，一時間推特的董事會、管理層及員工陷入惶惑之中，最新進展是董事會通過毒丸防禦計劃（poison pill）作為回應，只要老馬持股超過15%紅線，公司將大折讓發行新股，但這只能是焦土手段，非到公司存亡關頭不能亂用，因為首當其衝的是原來股東陣營率先瓦解。

馬斯克是以每股作價54.2美元向推特提購，但過去兩日推特股價徘徊45美元水平，由於馬斯克明示收購條件是不二價，暗示不成功就可能沽貨離場，華爾街大行則擔心收購只是一齣老馬自導自演的肥皂劇，最終難竟全功，建議投資者應提早散水，老馬的言論給與各方極大的心理壓力，預計推特股價短期很難被搶高，然而這也給與他低撈機會，相信這場攻防戰會持續至今年底，正好覆蓋美國11月8日的中期選舉前後時間。

眾所周知，推特在一眾社媒之中，營運及盈利能力是最差勁之一，它沒有如Youtube及Meta（FB前身）精準投放廣告的能力，令廣告客戶難給與推特較大的廣告預算，也沒有新興社媒如SNAP及Instagram般吸引年青人，年青人的消費市場已是廣告商兵家必爭之地，以SNAP今年預期市盈率為63.26倍為例，推特股價一般要較SNAP有兩成至三成折讓，意味其預期市盈率介乎44.3至50.6倍，但推特現價為45.08美元，相當於今年預期市盈率53.4倍，沒有老馬的加持，推特股價隨時跌回40美元以下水平。

與Facebook等社交媒體相比，Twitter對用戶的資訊及習慣明顯不及。（資料圖片）

研發投入低於SNAP 推特用戶體驗差

推特與Meta一樣非常倚賴廣告收入，去年50.77億美元的收入中，有九成營收來自廣告，但推特掌握用戶資訊遠遜於Google及FB，Google透過Play Store、Gmail等應用工具，對用戶的消費習慣幾乎全方位掌控，FB對用戶資訊亦瞭如指掌，相比之下，推特除了對用戶的名稱及帖文，其餘可能了解不多，令其與廣告商的談判處於弱勢。

去年推特加大研發投入至12.47億美元，按年增長43%，佔總營收的24.6%，與SNAP作一比較便顯得不夠積極，SNAP去年研發投入為15.6億美元，按年增長42%，但佔其總營收41.2億美元高達42%，這解釋了推特向用戶提供的體驗遠遠不及一些年青化的社媒，例如SNAP及TikTok。

一般人上推特，主要是貪其是全球資訊的大醬缸，能夠在平台找到最新最快的資訊，近期有關俄羅斯入侵烏克蘭的最新戰況，絕大部分都在推特首見，就好像光顧連鎖店的快餐，產品質素並非受眾首要的選項，令它很難成為一盤利錢較佳的生意，目前推特市值為350億美元，在老馬入股前，市值更低於300億美元，推特較Meta的5,836億美元市值低是沒話說，但較SNAP的563億美元低，這顯得馬斯克說推特未發揮應有潛能，並非毫無道理。

馬斯克對Twitter提出收購，引發美國國內自由派與保守派之間的爭議。（資料圖片）

社媒有審查權但無需履責 成言論無冕皇帝

整體而言，傳統社媒平台的總部幾乎設在加州，加州矽谷是自由派的大本營，所以社媒員工都以自由派為主，政治上較傾向民主黨，令支持共和黨的保守派言論受到不同程度的消聲及擠壓，最典型例子是前總統特朗普在FB及推特的帳戶被封禁，事件帶出美國《通信端正法》（Communications Decency Act）第230條的爭議，該法案保障社媒平台及其使用者對其他用戶在網絡發布的內容享有豁免權，只要是「立意善良」，社媒就不會因為移除或審核第三方提供的惡意內容而背負法律責任。

如此一來，社媒被賦與言論自由的守護人，並且享受免費資訊的紅利，但卻無需承擔任何法律責任，較美國司法界及國會享有更高的言論審查權力，是對美國憲法第一修正案的一大諷刺。馬斯克揚言要花430億美元買斷推特，營造言論自由的新平台，改變它原來過於倚賴廣告模式，是一項神聖任務，但橫看豎看都像很難完成的任務。

Netflix能夠制作優質視頻吸引訂戶，令99%營收來自訂閱收費，成為少數成功的商業案例，Youtube則靠大量具創意的博主制作視頻，但部分營收仍然要依賴廣告主的貢獻，所以要求推特減低對廣告收入的依賴，多少有強人所難之嫌。無論如何，這場社媒風波可以說是美國自由派與保守派爭奪話語權的一次預演，為民主共和兩黨於今年底中期選舉先行造勢，未來如何走向只能拭目以待。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。