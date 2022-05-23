再論移動平均線應用　想衡量強弱勢　便要留意移動形態｜聶振邦

前周與大家分享了移動平均線三種不同編製方法，今日延續此話題，探討在股價分析上的應用。三種移動平均線分別是簡單移動平均線（Simple Moving Average，SMA）、加權移動平均線（Weighted Moving Average，WMA）和指數移動平均線（Exponential Moving Average，EMA）。誠然沒有任何一種具備必然的分析參考的優勢，實則較多投資者會選用SMA和EMA，所以筆者上次刻意用上2021年7月6至8日的恒指情況作解說。結果是WMA較SMA和EMA出現入市訊號為早，產生早著先機的果效。

相比之下，較多投資者會選用SMA和EMA。（資料圖片）

簡單平均線被傳媒廣泛應用

不過在2020年10月和11月，雖然仍是WMA較早出現入市訊號，但卻遇上恒指是假突破，較實際適合進場時機早了超過兩周行動，一度要承受超過700點賬面損失。由此可見較少投資者選用的WMA。縱使較大可能出現入市訊號比SMA和EMA為早，卻未必每次都能產生早著先機的果效。因此在選擇哪一種移動平均線，傾向取決於個人喜好而已。倘若大家沒有特別偏好，筆者認為可選用SMA，畢竟現時各大財經媒體，在沒有特別標註的情況下，都是用上SMA，相信與此線的編製方法是三者之中最簡單和最易理解有關。

平均線以時點劃分可分三組

論到MA的編製，以日線圖來說，由2天至250天都會有投資者使用，當中便有249條平均線可供參考，而常見的則是10天、20天、50天、100天、150天、200天和250天，可以分為三組，就是短線（10天、20天、50天）、中線（100天、150天），以及長線（200天、250天）。由於一年大概有250個交易日，因此250天線上的每一點，就是約一年收市價的平均值，被市場視為具備充份的長周期參考性，所以將此線稱作「牛熊分界線」（此乃對於上次的補充說明），來衡量股價走勢就長線而言的盛衰。

在應用移動平均線作分析時，須要留意移動形態。（資料圖片）

平均線的形態為重要參考

事實上，最易理解的MA應用，就是看股價走勢處於平均線之上或之下，相對解說是股價屬強勢或弱勢。當然，在分析時線的形態也會影響所得結論，簡單而言線的形態有三種，分別是上移、下移及橫行，股價走勢在平均線之上可以出現在上述任何一種線的形態；但論到股價屬於強勢，則以出現在MA上移形態最佳。至於衡量股價是否處於弱勢，以出現在MA下移形態為最有力之證明。故此當線的形態為橫行之時，股價走勢傾向是未有明確方向，投資者適宜觀望，待確認股價屬強勢或弱勢後，再作行動為佳。

在上述七種常見平均線，選擇作觀察前要先釐清是在分析股價的短線、中線或長線趨勢。投資港股不少人傾向以短線操作為主，所以選用10天、20天或50天線較適合。考慮到一個月約20個交易日，所以在上述三種平均線，市場認為20天線較具代表性，這亦能解釋為何保歷加通道（Bollinger Bands，BB）會以20天線作為中軸，這亦意味著BB屬於短線分析的技術指標。回看20天線，參考2021年6月30日和7月2日（為港股的連續兩個交易日），恒指分別收報28827點和28310點，相對20天線處於28819點和28770點，可見在7月首個交易日恒指跌破此線。截至7月23日（經已過了三周），恒指均收低於此線，並且期內20天線在下移，證明當時恒指處於弱勢，有意進場的投資者，便應等恒指重新上破20天線收市，才適合進場。實則當時恒指經歷了超過一個月的跌勢，觀察20天線發揮了不俗的避險作用呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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