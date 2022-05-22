恒指季檢瑞聲「甩難」　信不信由你　新貴表現拭目以待｜鄭昆侖

上周中國官方公佈的經濟數字（包括零售、失業率）並不理想。然而，市場內有人在預期人民銀行會繼續減息，因此恒生指數近期的波動性並不算是太大的。另外，作為ATMXJ龍頭大佬的騰訊（0700）公佈了2022年首季業績。儘管騰訊一直被「神話化」，但實情是首季核心盈利確實按年倒退了23%。

筆者早前笑言，買入中資科技股的條件是，只要任何一隻ATMXJ的股份被剔出恒生指數。有趣的是，恒指公司上週五亦公佈了最新的季檢決定。極具「反向指標」的恒指，今次沒有剔出ATMXJ的成員股，同時納入了好幾隻非科技股。

瑞聲今年首季收入仍錄得14%的增長率，但是純利按年大幅倒退61%。（資料圖片）

恒指公司救了太古A 卻害了瑞聲？

至於將會離開恒指的瑞聲（2018），核心的業務挑戰當然不細。除了生產以及物流成本不斷上之外， 全球智能手機需求正在放緩亦令這家聲學零件OEM廠商面對單（ASP）受壓的情況。儘管22年首季收入仍錄得14%的增長率，但是純利按年大幅倒退61%。

管理層近年明白傳統聲學零件業務缺乏動力，亦大舉投資鏡頭零件業務。然而，鏡頭零件業務已經是一個競爭十分激烈的市場（亦即Red Ocean /紅海），因此產品出貨量大幅增加，但單價以及毛利率（Gross Margin）不斷受壓。

筆者並不清楚瑞聲是次被剔出恒指後是否有運行，但是很清楚在2020年12月17日當時恒指公司剔出太古A（0019），而不是剔出當時市值相若的瑞聲，確實是「救了」太古、「害了」瑞聲。

自從2020年12月17日起計，太古A的股價由44.85元微升至45.55元。計入期內3.6元的股息收入，累計正回報是9.6%。

至於瑞聲，即使計入股息收入0.4元，同期股價由43元大挫至2022年5月20日的17.5元，累計負回報達到58.4%。

筆者的愚見是，除非恒指公司一改現時的「過度頻密換馬」的作風，否則自從2020年9日起計（納入阿里巴巴）的「燈力」未必容易出現明顯改變。

中國零售消費呈現弱勢，或影響東方海外集裝箱航運運費水平。（資料圖片）

東方海外、中國宏橋、中升的潛在行業問題

同時，恒指公司宣佈在恒生指數納入東方海外（0316）、中國宏橋（1378）、中升控股（0881）以及中芯（0981）4隻股份。中芯的問題不用多說。在高階光刻機以及其他重要設備零件的供應受制的情況下，芯片代工商中芯難以有大作為。中芯的現價是16.28元。

至於東方海外的情況，上海封城以及環球通脹升溫等因素，亦有可能影響到集裝箱航運運費水平。值得留意，中國的4月份零售金額按年倒退11%。因此有理由相信除了必需性產品（燃油、食物、食水、日用品）之外，其他消費品的需求情況正在呈現弱勢。

至於涉及鋁材生產的中國宏橋，潛在的問題可能是中國的汽車銷量開始下跌、房屋建材市場亦正在收縮中。在4月份，內地車輛的銷售額按年下跌31.6%。中國宏橋的現價是9.75元。談到內地汽車市場，不妨談一下恒指新貴中升控股。

中國的汽車銷售金額正在減弱中，直接打擊了內地汽車銷售商表現。（資料圖片）

於2021年7月1日，傳統英資洋行怡和出售「仁孚中國」予中升控股，並且獲得9億美元（折合約70億港元），以及2.1%中升控股股權，作價為每股63.4元。儘管這項交易令怡和增持了中升控股，但是怡和事實上是「減持」了中國內地的汽車經銷資產。

相對於2021年6月30日的股價水平約64.6元，中升控股的上周五收市價為51.9元。這可能正在暗示怡和的減持中國汽車經銷業務，似乎是明智的。正如剛才談過，中國的汽車銷售金額正在減弱中。

至於今次恒指貴能否逃離「魔咒」，相信我們只要觀察多兩三個月，一切事情便會一目了然吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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