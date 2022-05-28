疫下高增長新經濟股　友和進可攻退可守｜聶振邦

自2020年初開始，新冠疫情在世界各地肆虐，造成消費市場疲弱，多個行業都受到嚴重打擊。各地實施大規模社交距離防疫措施，如封城、封關，以及限制社交聚會人數和時間等，因而令「宅經濟」新消費常態火速冒起，電商市場亦進一步見普及，相信為現正招股（5月26日至5月31日中午）的友和集團（2347）之業務發展帶來莫大助力。友和是紮根香港的電商平台，在甚具挑戰的大環境下，專注於發展本地市場。有傳媒報導形容友和是本地網購家電一哥，反映經營表現已獲市場肯定，此稱號背後亦有統計數據支持。

香港家電電子商務平台位列榜首

根據弗若斯特沙利文報告，於2020/21 財政年度，按網站流量計算，集團於香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平台中位列榜首，並在香港所有電子商務平台中錄得最高電子產品及家庭電器線上零售，市場佔有率約為5.6%。此外，同期按網站流量及整體零售業網上銷售計算，於香港所有電子商務平台中分別排名第二及第三（市場佔有率約為1.8%）。此等數據均反映友和的營運及產品組合，正在有效地滿足消費市場需求，並且上述的營業成果也能在近年業績表現為大眾所見證。

友和被稱為本地網購家電一哥，反映經營表現已獲市場肯定。（資料圖片）

收益及盈利均正在體現高速增長

友和由2018/19財年至2020/21財年，收益複合年均增長率為96.53%；來自友和OMO業務的收益表現更優秀，同期複合年均增長率更高逾1.07倍。集團收益增長驚人，與管理層精準部署關係密切。友和在線上及線下都設立業務據點，借助科技發展自營系統，並配合豐富的產品組合，為客戶提供結合線上購物及線下購物好處的購物體驗，在「疫」市下保持高增長及穩健的盈利。由2018/19財年至2020/21財年，期內複合增長率為53.01%，符合資本市場要求。另可留意集團的產品組合種類繁多，涵蓋逾23,000項SKU（Stock Keeping Unit，存貨單位），以電子產品及家庭電器為主。

友和作為電商平台，沒有自家品牌，主力是遊說國際品牌讓友和成為香港和澳門的總代理。（友和提供）

首批獲得港府創科創投基金投資

產品組合種類可劃分為五個類別，分別是電子產品、美容及護理電子產品、家庭電器、電腦和電腦週邊產品，以及生活時尚產品，切合多元化的客戶需要。招股書顯示，截至最後可行日期（2022年5月17日），集團已建立註冊會員超過80.7萬名的客戶群。而透過科技及大數據，友和能有效把握市場趨勢，掌握受消費者熱捧的產品組合。此舉將有助集團進一步拓展業務，有望衝出本地，打入大灣區或更廣泛地區市場。集團為首批獲香港政府創科創投基金計劃投資的公司之一，早於2019年4月及11月，先後兩次獲得創新科技署旗下的「創科創投基金」夥同海闊天空創投（Beyond Ventures）投資，合計約4,000萬元，以行動證明看好友的和發展前景。

今次招股規模為5,000萬股，較常見的1億股或以上為少，有助減低股價表現波動性。而按招股價上限2.6元計算，每手2,000股的成本為5,200元，亦較常見的3,000元或以下為高，較高的進場門檻有助吸引尋求中長線資本增值的投資者認購，同樣有助減低股價表現波動性。誠然市況波動或令上市初期股價走勢的不確定性增加；但股價的中長線表現，必然是在反映上市公司基本因素及業務前景。本地網購家電一哥的稱號絕對能體現集團擁有的競爭優勢，配合「宅經濟」的助力，以及科技賦能打入大灣區的機遇，集團的價值定能漸見釋放至股價之上。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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