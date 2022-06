傳奇基金經理Peter Lynch專吼6類股　「路數」勁過木頭姐｜鄭昆侖

上週港股的主題離不開中國中央政府所推行的支撐經濟的政策。長遠成效未必可以說得太實,但是足以令部份股價低殘的股份出現反彈。汽車製造商吉利(0175)便是一個例子,股價已從4月底的12.44港元回升至15.33港元水平(但是仍遠低於2021年1月中的31.2港元水平)。

3隻老牌香港地產股被剔出成熟市場指數,有沒有啟示?

另外,有3隻老牌香港地產股被剔出由FTSE Russell所編制的FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index。該指數集中亞太區成熟市場的地產股以及房託基金(REIT)。現時的地點包括澳洲、紐西蘭、香港、新加坡、日本。是次被剔出的本地地產股包括恒基地產(0012)、新世界發展(0017)以及恒隆地產(0101)。在6月2日,3隻股票分別下跌4.1%、4.0%、以及5.1%。

取代三家香港地產股的為日本產股Ichigo(日股:2337)、日本房託基金SAMTY Residential(日股:3459)、韓國房託基金LOTTE REIT(韓股:330590)。儘管這個指數未必有太多本地投資者真正理會,但是相關指數換馬正正是將在香港上市的房地產資產的比重下調。重點是上述指數是一個反映國際投資者角度的亞太區成熟市場(Developed Markets)指數。太多的估計,筆者並不想多講,大家不妨靜候相關的變化吧。

恒地在內的3隻老牌香港地產股被剔出由FTSE Russell所編制的指數。(資料圖片 / 盧翊銘攝)

至於上週談到Ark基金系列的操盤手、人稱「木頭姐」的Cathie Wood,借勢談一談傳奇基金經理Peter Lynch。

傳奇基金經理Peter Lynch的「選股路數」已遠多於Cathie Wood

於1977至1990年 (約13至14年)期間,Peter Lynch所管理的基金Fidelity Magellan Fund年度化平均回報率達29.2%。同期,美國標普500指數的年度化平均回報率大約是14至15%。

別忘記,1977至1990其間美國聯邦基金利率(Fed Funds Rate)並沒有低於6厘水平。1981年年中,息口甚至高見18-20厘水平。

先不計兩者之間的基金往績的時間長度的分別,Cathie Wood的基金管理生涯似乎未經歷過高通脹高利率的環境,因此操盤的客觀環境的難度遠不及Peter Lynch的資產管理年代。

再者,Cathie Wood的基金管理風格是集中具備高增長概念的股份,即使相關上市企業沒有盈利也沒有關係。在利率水平超低的環境下,這種策略應該是奏效的。但是,如果環球利率水平不斷回升的話,那麼一味追逐增長的投資方法未必長期行得通。

Cathie Wood是方舟投資(Ark Invest)創辦人,旗下ETF近年表現不濟。(資料圖片)

反過來說,Peter Lynch選股的「路數」實在多很多。Lynch已很有系統地指出6大類別的股份,包括1) Slower Growers (慢增長的高息股)、2) The Stalwarts (中增長的大型股)、3) The Fast Growers (高增長股)、4) The Cyclicals (週期股)、5) The Turnarounds (復甦股)、6) The Asset Plays (資產型股份)。

這亦暗示在看股票的視野角度,Peter Lynch已高於Cathie Wood好兩三班。那當然,這個世界真正的高人不乏, 而且天外有天,人外有人。有人可能以為筆者會講Warren Buffett以及Charlie Munger等殿堂級人物。但是,筆者想談論的是已故價值投資大師John Templeton。為何要談論的是John Templeton? 下回再作分解吧。

Never invest in any idea you can't illustrate with a crayon (如果不能夠以簡單的說話作出解釋,那應永遠不要投資於這隻股票) (Peter Lynch)

【財經專欄】「侖」理講價.鄭昆侖|善恆證券策略師

作者介紹:筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。