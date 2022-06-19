新東方系勁揪反彈　炒雙語直播帶貨勿忘政策風險｜鄭昆侖

上週大多數加密貨幣出現比較上明顯的拋售情況。作為「抱團幣」的比特幣（Bitcoin）已回落至大約19,300美元的水平，以太幣（Ethereum）亦接近1,000美元的水平。每次拋售潮總會出現不同的事後式新聞解讀，但根本原因可能只有一個。美國加息步伐加快，令美元變得更加「珍貴」，因此幾乎在現實世界沒有太多「剛需」用途的加密貨幣似乎只有「兌美元貶值」的一條路。儘管香港仍有不少人仍認為美國加息不用怕，但是2022年年底前英美加等地的利率水平或不會低於3厘。至少，比較上「醒目」的債券以及利率交易員，已經清楚知道超低息環境已成過去。

或者可這樣去說，在2021年11月份（當時以太幣仍是4,000-4,800美元、比特幣仍高見60,000-65,000美元）當時有很多人在「吹棒」加密貨幣、NFT如何可以改變世界，甚至海外有人認為比特幣可以高見400,000美元的水平。大家不妨今天找回同一班人，問一問他們的最新看法吧。

3月20日，筆者在《中央「托市」港股反攻 賭政策U-Turn受惠股 ATM非首選》一文中指出與其跟大圍下注騰訊（0700）以及其他ATM股份，倒不如下注殘股新東方（9901）。結果是，新東方從3月18的8.75港元大幅反彈至6月17日的16.46港元，升幅達88.1%。同期，阿里巴巴（9988）由98.35港元略為升至104.5港元水平，升幅為6.3%。儘管市場內有很多人認為騰訊（0700）是「一隻很安全的科網龍頭股」，但是期內股價不升反跌，由381元回落至369.4元的水平。

新東方推出了「雙語直播帶貨」的網上視頻系列成功地吸引大量的觀眾眼球。（路透社）

因為早前跌得夠「大鑊」 所以教育股反彈起來尤其「勁揪」

新東方（9901）的同系股份新東方在線（1797），亦因為新東方推出了「雙語直播帶貨」的網上視頻系列成功地吸引大量的觀眾眼球，股價亦從3月18日的4.03元大幅回升至25.0元的水平（累計升幅達520.3%)。

那當然，筆者本身並不認識「中國合伙人」俞某某，亦沒有「超前部署式的下大棋」的視野。只不過,，在股票市場內有一樣叫做「置諸死地而後生」的事情。因此，如果企業的質地並不是太差勁，只要人人都一沉百踩，亦存在強力反彈的可能性。

儘管K12的私營教育活動被內地當局「叫停」, 但是新東方、好未來、高途等民營教育近期慢慢轉型至「成人」業務。大家不要「諗歪」，所謂的成人業務指的是協助大學畢業生進行就業準備、又或者是提供職業相關的技術知識。

依靠「雙語直播帶貨」強力翻身的新東方在線（1797）， 現時未必是太安全

民營K12教育服務不止影響了傳統學校的地位，也直接或間接地加大了的城市地帶的家庭成本壓力，因此有「阻人生仔」之嫌。至於「成人」業務， 相反有可能配合了內地中央政府的保就業政策。因此，業務轉型後的新東方、好未來、高途, 前景可能會略為有所改善吧。

只不過，主要依靠雙語直播帶貨的新東方在線，亦有可能因為人氣突然勁升，反而未必是一件好事。到今天為止，內地官方機構以及官媒仍未就雙語直播帶貨一事進行「定調」，因此很多事情難以太早下定論。新東方在線的股價已回升至25元，又或者是接近2020年12月31日的水平（27.9元)。

換句說話，市場有可能過度反映了雙語直播帶貨的利好因素，亦同時幾乎忽略了內地教育行業政策以及網絡平台監管仍是「偏緊」的事實。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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