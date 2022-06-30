港股升幅冠絕全球　上望今年4月高位｜許繹彬

港股受惠於回歸廿五載將至及國家領導人即將訪港的利好消息下，氣勢如虹，一度直逼22500點水平，在「六絕月」升幅冠絕全球，一洗近半年來的頽風。期貨市場更在22000點以上作終結。帶動港股勢如破竹的主要動力，一定是股民至愛的交易所（0388），由本月低位334.2元，一口氣衝上超越400元的重要關口。

「股王」騰訊（0700）在本周本來可以與交易所締造「比翼齊飛」的格局，但好景不常，主要股東南非傳媒公司Naspers，起初承諾至少未來3年內不會再減持股份，但不足14個月宣佈再次減持騰訊，更揚言預計會每日於場內出售；消息一出，騰訊股價隨即由400元附近直插至350元的水平。儘管有分析師估計，若以每日減持少量股份的方式，對騰訊股價的實際壓力不大，及騰訊或其他有份量的基金，相信亦會有機會紛紛出來增持或接貨；但筆者認為Naspers此等「反口」行為，會令市場出現杯弓蛇影的現象，例如令原本已重拾正軌的阿里巴巴（9988） ，突然亦傳出其主要股東軟銀會作出減持，科技板塊的前景及升勢短期內受阻。眾所周知，全球經濟在疫情折磨下，企業出現銀根緊繃是正常現象，套現解困或作另類投資乃人之常情；若果其減持行為，是落入另一強者手中，或對被減持的公司前景更為有利，因此暫以平常心對待。

在各種利好因素充斥下，大市成交顯然上升，更曾高見2,000億元，是近來罕見。儘管昨天（29日）出現顯著回吐，或因三期結算所致；現階段若北水灌溉力度未減，對後市暫仍有利，加上一系列疫情鬆綁的措施出台，特別是縮短隔離天數政策，意味著向通關的日子再邁前一步。大市的良好氣氛暫未有改變，暫以21700點作防守區，而上望有力挑戰4月高位22523點；建議投資者現階段留意大價股為主，比亞迪（1211）近日頗為強勢，借調整留意其走勢。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。