半個月多達15隻新股上市　僅3隻可保不失或有進帳｜聶振邦

上周五（7月15日）內地公佈今年第二季經濟增長為0.4%，這是自2020年第一季以來最低增速，當時內地為對抗新冠疫情基本全面封鎖，經濟出現了28年來的首次負增長。消息令恒指出現全周五日連跌，港股瀰漫著欠佳投資氣氛。而受市場冷落多時的新股，近期則掀起關注。

7月暫時僅半個月，歷時十個交易日，已多達15隻新股上市，平均每兩日有3隻上市，是今年罕見的新股上市榮景；但普遍股價表現卻令人失望。截至7月15日收市，竟見12隻股份「破發」，佔比高達八成，以上市價進場投資者，暫蝕介乎0.16%至39.19%，平均值和中位數分別是蝕9.34%和4.49%，半數跌幅逾5%，就著她們歷時均少於半個月而言，虧損不算小。除了德銀天下（2418）持平，只有中康控股（2361）和博維智慧（1204）見升，分別高於上市價9.89%和12.96%，上市日期為7月12和15日，這兩天恒指跌近280點和跌逾450點，反映上揚與大市表現無關。

7月上半月本港有15隻新股上市，僅3隻可以力保不失或有進賬。（資料圖片）

招股結果分析街貨集中度

不妨參考中康控股的招股結果，上市前股東所有持份，均設有不少於上市首六個月禁售期，全數為3.75億股，佔發行股數4.5億股超過83%。餘下的7,500萬股為招股規模，其中近2,440萬股為基石投資者持有，佔招股規模不足33%；餘下約5,060萬股為招股規模餘額，不設禁售期，視為上市初期的街貨量。其中最大持份的21名投資者合共持有約4,646萬股，全部透過國際配售方式認購股份，街貨佔比為91.81%，超過九成顯示街貨分佈極度集中，結論是能為上市初期帶來股價靠穩，甚至上揚的利好條件。

近期上市的新股表現未見突出。（資料圖片）

街貨集中股價表現也欠佳

透過相同分析方法，看看與中康控股同日上市的讀書郎（2385），同是所有上市前股東設有不少於上市首半年禁售期，全數為3億股，佔發行股數3.52億股超過85%。餘下不足15%為招股規模，扣除近2,820萬股（佔招股規模超過54%）為基石投資者持有後，上市初期的街貨量約2,380萬股，較中康控股約5,060萬股少逾一半。其中最大持份的13名投資者合共持有約1,974萬股，分別是12名透過國際配售和1名透過公開發售方式認購股份，街貨佔比為82.92%，超過八成顯示街貨分佈高度集中。若中康控股的結論是上市初期股價可望靠穩或上揚，理應讀書郎得出相同結論。

然而，實情兩者股價走勢差落很大，截至7月15日收市，分別最多較上市價高32.65%和1.97%，相距竟逾三成。結果反映自6月下旬起恒指表現見反覆，窒礙港股投資氣氛，散戶買入新股並不積極。在缺乏散戶承接下，縱然於招股結果反映街貨分佈集中的新股，當大戶無意耐心持股，自然於上市後便立即抛售股份，所以本月暫時已上市的15隻股份有12隻「破發」可以理解；餘下1隻持平和2隻見升，其中見升的顯然是股價受到維穩所致。由此推斷，既然新股於上市初期會否得到大戶出手維穩股價難料，因此若非見港股投資氣氛顯著改善，新股還是於上市後見股價靠穩，再考慮進場為佳。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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