旱災惹的禍　全球真缺水！　恐掀新一波能源短缺｜鄭昆侖

儘管上週四只有半日市， 惟恒指仍因ATM等科技股挾升而造好，在8月25日指數單日挾升700點至19,968點。在週五晚（8月26日)上出現一個消息，中美雙方就中概股的審計監管事宜達成協議。如果硬要說成市場沒有內線人交易（Insider Trading)，大概沒有太多人會相信吧。儘管出現利好消息，但是在美國上市的中概股卻「衝高回落」。

在美國交易的阿里巴巴（美股 BABA)在週五晚一度升至104.85美元之後向下，收報98.0美元（等同在港上市的96.2港元左右）。相對於7月8日的121港元水平,，現價的阿里巴巴暗示市場已「炒完」內地托經濟措施的因素。

國際金融市場現在比較上關心的，不只是因為央行收水而引致的「荷包水緊」，也開始擔心北半球出現的大規模「天然水源供應縮小」。

內地多個省市實施限電措施。（微博＠坐在幕後看演出）

旱情缺水的情況或推動新波的能源短缺

大約兩週前，中國四川省以及重慶市宣佈限電措施,，尤其是影響到當地的製造業活動。今次限電的主因並不是煤炭供應嚴重短缺，而是因為旱情而導致水力發電量大幅下跌。現時，水力發電約佔中國總發電量的18%左右。其中，四川省以及重慶市等多山的地方亦是十分依靠水力發電。

那當然，水力發電量的下滑亦間接地影響到中國中西部的能源壓力。由於太陽能以及風力等發電方式不太穩定，因此中國不得不依靠煤炭、石油、天然氣。

旱情也影響到西歐大陸以及美國中西部的水源供應。法國的核電廠依靠河水作為核能反應堆的冷卻劑, 因此歐洲旱情也影響到當地的發電量。至於美國西岸，也依靠水力發電。

再者，熱浪情況亦帶動北半球的食水需求以及用電量，亦令能源以及食水供應問題更加嚴重。

北半球「旱情缺水」跟全球「加息收水」 息息相關

總括而言，北半球的大範圍旱情會托起石油以及天然氣的價格。因此，即使有人擔心經濟放緩而拖累石油需求，但是能源供應緊絀才是主調。WTI期油價格亦企穩在90美元水平以上。再者，缺水也會導致農產品供應量向下而推高食物價格。

就是這樣,歐美等地的CPI通脹率水平難以在2022年年年底前明顯回落。除了解決能源供應以及水源問題之外，大幅加息也是一個控制高通脹的方式。

北半球旱情因素或會再度推高能源以及糧食價格，令息口再上。﹙資料圖片﹚

早前已有美國聯儲局官員表明除非CPI低於2.0%，否則不會減息。至於上週五的Jackson Hole年會聯儲局主席鮑威爾（Powell)繼續「放鷹」，亦迫使債券投資者調高美國債息水平之期望。最新的美國10年期債息水平亦回升至3.0厘水平，而1年期債息更升至3.3厘水平。

現時美國的聯邦基金利率為2.25厘至2.50厘水平。今年年底隨時見3.50至4.00厘的水平。由於北半球旱情因素或會再度推高能源以及糧食價格，因此2023年年中息口升至4.50至5.00厘水平，亦非全無可能。

金融系統以及銀行「收水」，因比借錢（借入浮息債)買樓風險很高。再者，香港住宅樓的租金回報率僅為1.5%至2.5%左右(還未計入維修以及空置等成本)。近日的H按按揭利率見2.50至2.75厘水平，亦表明借錢買樓已開始是一個負息差（Negative Yield Gap)的不利情況。因此明智投資者的做法是減少債務、減少投資物業(至少，不好將細單位換成大單位）。原因是「躺平」並將錢存入美元或港元定期，今時今日已穩賺2.5至3.0厘的年度化回報。

以色列的海水化淡模式或是一種新常態吧

至於食水水源短缺的問題，除了「跳求雨舞」又或者是「希望海龍王降雨」之外，比較上人類科技可行的方法包括海水化淡（Desalination)。舊的方法是運用大量熱能將海水內的水份蒸發，再採集水份。至於新的方法是運用逆滲透海水淡化技術(Reverse Osmosis)的方法，用特製壓力泵（Pump)將水份從鹽水(海水）推到海水淡化薄膜（Membrane）的另一面。新的Reverse Osmosis方法涉能源回復再用，因此比較上節能。

國土大多數涉沙漠地的以色列（Israel)，自從1997年起便開始發展運用Reverse Osmosis方法的海水化淡，直至今天已成為享有水源盈餘(Water Surplus)的國家。或者，以色列的食水模式是一個新常態吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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