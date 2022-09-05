中創新航申請上市逾五個月未獲批！　三大範疇值得留意｜聶振邦

上周三（8月31日）出現確認比亞迪股份（1211）被巴菲特出售的消息，除了此股於周三和周四皆見跌，其他新能源汽車股於周四表現同見欠佳，連汽車電池股同見偏軟。雖然如此，於申請上市文件寫到全球增長最快的核心動力電池企業之一的中創新航，也在申請來港上市。早於2021年12月29日，中證監披露已接收中創新航的《境外首次公開發行股份審批》材料。於2022年3月11日亦見申請上市文件已上載至港交所網頁，單以後者至今的日子計算，歷時已超過五個半月。

毛利率遠遜於同業

留意現已通過上市聆訊有7間公司，有3間的最初申請上市文件上載日期為今年3月8、16和17日，與中創新航是同期申請；餘下4間公司的申請上市日期，更在4月1日或之後，反映中創新航已用上較長時間，至今仍未通過聆訊，不妨嘗試探討原因。中創新航的主業是在內地生產動力電池，根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年裝機量計，在中國第三方動力電池企業中排名第二；在全球動力電池企業中排名第七，屬於業內具規模的企業之一。於2019至2021財政年度毛利率分別為4.8%、13.61%和5.55%，而A股同業於2021年的則不少於20%，遠高於中創新航的。

客戶異常高度集中

異常地低的毛利率，或與中創新航的客戶分佈有關，於2019至2021財年，公司來自五大客戶的收入佔總額為80.7%、83.2%和82.9%，超過8成呈現過度集中的客戶結構。實則在申請上市文件公司已在「風險因素」環節披露客戶高度集中，無法確保主要客戶不會改變業務範圍或業務模式，不會停止經營，並會在遵守適用法律的情況下經營，能夠維持其適當的經營許可及批准，或不會遭遇經營或財務困難。於2021財年，最大客戶於公司的收入貢獻佔比高達51.9%，倘若失去此客戶對公司業績顯然會帶來重大負面影響，相信正因如此，中創新航的議價能力銳減。

歷時逾一年的訴訟

另見「風險因素」環節寫到「可能牽涉知識產權侵權申索及無效請求」的字眼，相信是指歷時已超過一年的訴訟，原本中創新航就著寧德時代的五項專利，向國家知識產權局提出專利無效申請，其中三項中創新航在今年7月主動要求撤回，連同餘下兩項之一被局方視為專利有效；另一項視為部分專利有效。當然，筆者留意有報導的觀點是於上述訴訟存在之際，港交所仍接受中創新航的上市申請，間接反映港交所不認為訴訟影響公司申請上市資格。

然而，若訴訟不成問題，為何三間同期申請上市的公司現已通過聆訊，中創新航卻仍在審查當中呢？另想指出就此侵權訴訟一事，有一項專利的被告是中航洛陽，與中創新航的關係複雜，中航洛陽原為中創新航的控股股東，其後變為中創新航的附屬公司，到現在已被剝離中創新航，兩者再無任何股東關係。

而於今年5月寧德時代已向法院申請提升專利侵權賠償金額，由原本的1.85億元提升至5.18億元人民幣，較中創新航於2021年股東應佔溢利約1.4億元人民幣高出達2.7倍；似乎看不到港交所不在意訴訟的理由。上周五（9月2日）有報導指中創新航擬延遲上市聆訊，公司不予置評。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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