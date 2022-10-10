香港航天科技國內海外同步佈局　同業中顯競爭優勢｜聶振邦

正當5G技術自2020年發展至今成熟之際，高瞻遠矚的企業已積極開發天地一網6G通信技術，探索「太空經濟」（與數字經濟息息相關的衛星互聯網市場）的商機，港股中的先導企業是香港航天科技（1725），年初以來已不斷投入資源在相關業務，集團以衛星製造、衛星測運控、衛星發射，及智慧城市衛星大數據應用及解決方案為主要業務。截至2022年6月底，集團收入超過3.24億元，除了較2021年同期增長25.54%，錄得自2018年8月16日上市以來最高上半年收入增速，實際金額亦創同期新高。

研製商業衛星戰略合作 打造衛星通訊網路部署

參考2022年中期報告，管理層表示早於2021下半年起，集團便開始在航天業務上投入了大量的資源，包括但不限於擴大其航天專家團隊和業務發展團隊以及租賃新的物業，用於建立航天製造和研究設施。筆者近期亦留意集團近期有兩項業務新發展，於9月26日晚上宣佈與主要從事星鏈（Starlink）對標及衛星激光通信技術以及低功耗小型化星載激光通信終端及地面通信接收器的研發的內地企業氦星光聯就研製商業衛星簽署戰略合作協議，為集團打造區域性6G衛星通訊網路的部署之一。

戰略合作吸取降低衛星發射成本技術

另可留意製造衛星技術的提升，於9月28日晚上發佈的一則戰略合作公告。今次的合作伙伴D -Orbit是一間意大利公司，於意大利、葡萄牙、英國及美國均設有辦事處，其開發、製造及運營的空間飛行器ION衛星載體，可於軌道上運送衛星，並將衛星分別發送至軌道上不同的區域位置，從而減少由發射至運行的時間並降低發射成本。ION亦可容納多個第三方載荷以進行在軌測試，並可供出租予衛星運營商，以提供前沿運算應用及空間雲端服務。

擁自家衛星製造中心

公告上表示D–Orbit會為集團提供ION的發射及部署服務，亦會提供在軌驗證及在軌演示服務，筆者相信上述合作能為香港航天科技引進新的衛星發展技術，令日後衛星發射成本降低。此外，另想指出早前在8月2日的公告，披露集團已於香港將軍澳工業邨先進製造業中心內，就建立香港衛星製造中心以及香港衛星運行控制及應用中心開始裝修工程，完成後在其中會開始進行航天研發活動以發展航天業務。

至於D-Orbit有關空間物流技術的解決方案和運輸解決方案經驗，藉著今次合作相信香港航天科技會充份利用，對於土地使用率極高的香港尤其適切，對於優化集團未來的財務表現如提升集團的現金流和訂單穩定性，均會大有幫助。根據今年7月底美國非營利性組織「太空基金會」統計，全球太空經濟規模已成長至超過4,200億美元，折合超過3.27萬億港元，金額極為可觀。從香港航天科技上述的業務佈局，不難看出管理層具遠見，既看重大灣區智慧城市衛星的發展商機；同時也為與國際接軌積極鋪路，致力提升製造衛星技術，滿足環球客戶需求。顯然集團現正早著先機，除了香港同業，相信在不少國內及海外同業之中也具競爭優勢，待太空經濟發展成熟，集團或會是此產業的大贏家之一。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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