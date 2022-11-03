調查：明年打工仔平均加薪1.6%　逾半企業「銀彈」攻勢搶人才

調查報告顯示，預料明年本港「打工仔」平均薪酬增幅為1.6%，76%受訪者相信來年首季經濟及就業前持平或將會更趨活躍。

JobsDB委託獨立調查機構，訪問本港481家商業機構，就2023年的招聘、薪酬及福利意向進行調查。結果顯示，僱主預期明年打工仔平均薪金調整幅度為上升1.6%，展望來年，逾七成僱主持審慎樂觀態度，預計明年招聘市場活躍程度能保持今年水平（44%），甚至有望更趨活躍（32%）。

（JobsDB提供）

惟68%受訪僱主反映過去十二個月請人難度增加，招聘計劃持續受制於人才短缺，招聘人才比五年前困難。面對「人才爭奪戰」，逾五成僱主選擇採用「銀彈戰術」，較去年多逾一成；同時調查結果亦反映僱主更積極拓展不同招聘渠道，另有55%企業表示已聘用或將聘用海外人才，招攬海外專才或成新出路。

隨著防疫措施放寬，經濟活動繼續恢復，本港整體就業市場亦進一步改善。整體薪酬調整方面，調查顯示僱主預期來年平均薪酬升幅為1.6%，維持2022年相若水平，較去年僅輕微下降0.1%。六大加薪幅度最高工種分別為「傳媒／廣告（3.7%）」、「資訊科技（3.5%）」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷（3.4%）」、「品牌及市場推廣（3%）」、「工程（2.9%）」及「採購及買辦（2.9%）」。

68%受訪僱主反映過去十二個月請人難度增加。（資料圖片）

過去一年平均派1.6個月花紅

花紅及福利方面，今年有更多僱主願意發放雙糧或花紅，以激勵員工。逾六成（63%）僱主於過去一年有派發花紅，平均派1.6個月花紅，為近三年最高；其中「檢測／實驗室」、「珠寶／寶石／鐘錶」及「廣告／公關／市場推廣」更是「全民有花紅或雙糧」。此外，僱主更預期明年派發花紅金額會更鬆手，至平均派1.9個月花紅，且各職級員工均有望受惠。

過去兩年疫情全面重塑社會對人才的技能需求及大眾對工作的想像，加上本地人才流失加劇，影響企業的疫後招聘計劃。近7成（68%）受訪企業表示於過去十二個月，招聘人才較五年前困難，當中最難招聘的職級包括主任／經理（64%），中層管理（57%）及一般職員／非管理職位 （54%）。另外受訪企業表示難以填補職位的三大主因為「求職者對薪金及福利期望提升」（60%）、「難以招聘合適人才」（60%）及「難以招聘具相關經驗的人才」（53%），另有38%受訪企業表示因「求職者離開香港」而增加招聘難度。

在「請人難、留人難」的情況下，企業紛紛「出招」吸才。52%受訪企業願意「加碼」提供更豐厚的薪金及福利，較去年多11%。此外，企業亦以「公司提倡Work-life Balance（29%）」、「良好的公司文化（28%）」及「優良的工作環境／設施（28%）」等措施以招攬合適人才。另有超過3成（32%）企業推行「彈性地點工作」政策，容許員工於世界各地旅遊工作，增加工作彈性。

逾半企業吸海外人才

除以銀彈戰術吸才外，企業亦積極透過各種不同渠道招攬人才。超過七成（76%）受訪僱主表示，過去12個月有拓展招聘渠道，如利用招聘平台（47%）、聘請獵頭公司（39%）、舉辦招聘講座／展覽（15%）及招聘海外人才（9%）。

同時亦有企業在人才選擇方面作出調整，選擇聘請應屆畢業生及海外人才，以補足不同職級的空缺。53%受訪企業於過去一年有聘請應屆畢業生以填補低層空缺，比例為近三年最高。另外，超過一半（55%）企業有計劃引入海外人才，當中以填補主任／經理（41%）及中層管理（36%）的空缺為主。