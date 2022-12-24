政策密集出台內房股反彈　短期需留意配股集資消息｜伍禮賢

近期內房行業消息面較多，國務院副總理劉鶴指出房地產是中國經濟的支柱產業，並透露努力改善行業負債狀況，引導市場預期和信心回升；同時，內地官媒發表評論文章，強調「房住不炒」應長期堅持。換言之，內地對行業的政策導向是緩解流動性的緊張，但亦不願意看到掀起炒風。在這種情況下，對內房股份的影響將會如何？



筆者認為，現時內地的內房行業的綜合政策，對行業企業而言是偏向利好的。現時再提堅持「房住不炒」，對目前市況帶來的影響較小。如果從近期內地樓市成交情況來看，現時內地對於房地產市場都遠未有炒賣情況，更反映出投資者亦尚未對市場完全恢復信心。因此在低迷時間，再提「房住不炒」，影響相對較小。反而近期對內房的紓困措施，包括三支箭的出台，以及憧憬允許利用內地金融機構授信額度給房企償還海外債務等，則是對內房企業帶來實實在在的利好。

同時，在密集紓困措施出台之下，明年內房整體資金壓力有機會出現舒緩、違約率方面有機會改善。但另一方面，對於行業的銷售數字而言，預期將需要更長時間去度過低迷的時期，始終投資者信心的恢復並非短時間可以完成，甚至需要更多政策來支持。此外，現時行業的政策大部分落墨的地方集中在融資難、保交樓等方面，但對未來長期提升銷售、刺激增長等方面，仍有待解決。同時市場容易忽略的是，站在金融機構融資角度，近年行業的低迷亦有機會導致金融機構對未來行業房貸採取更為審慎的態度。

股價如要更進一步需新的催化劑

至於內房股價表現方面，相信前期對政策的炒作已經相對充分，未來如果股價要再上，可能需要一些新的政策出台，或者新的催化劑，例如剛才提及允許利用內地金融機構授信額度給房企償還海外債務等。同時，在投資市場，投資者亦應學會反向思考。換個角度，隨著政策的密集出台，亦代表利好政策的逐步兌現。至於行業的發展趨勢，最後仍需視乎行業的基本面，包括供需關係所主導。

至於短期趨勢，近段時間不少內房企業借股價反彈至相對高位，而出現配股集資的情況，亦將會對市場的信心帶來一定影響。由於臨近年底疊加臨近農曆年前後的時間往往是內地各個行業資金相對緊張的時間，因此不排除未來繼續有房企配股集資的消息。因此在短期來看，投資者亦需對這個因素有所考量。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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