港股開局強勁　追落後股宜精挑細選｜伍禮賢

前期在對新一年市場展望指出，根據過去20年港股大熊市後的反彈幅度，經歷由2021至2022年的大型下跌浪後，本輪港股反彈目標將會非常顯著。截至本周，恒指累計由低位回升接近50%，符合前期預期。同時在重點介紹四大投資主題之中，相關股份在本輪反彈浪中的走勢強勁，包括航空股、內需股、科技股及高息股，均成為本輪升市的主升板塊。



港股在本周突破牛熊分界線後，後市空間或將進一步打開，繼續維持對全年恒指有望上試23000點的目標。惟短線經連續急升後，指數短期或有整固需求。

追落後需精挑細選

在現時大市已經出現急升之下，若投資者希望繼續捕捉未來機會，不妨留意落後板塊。而挑選落後股，除了看股價表現外，亦應結合未來復甦前景行業加以結合。畢竟，有的股份股價走勢落後，始終存在其自身的因素，投資者亦不得不防。筆者認為，在相對落後的板塊之中，有幾個值得留意，分別為公路股、部分落後的高息股份、部分傳統醫藥股，以及水泥股。筆者在此分享對公路股的看法。

2019年前，公路股曾經是不少投資者的愛股。最大的因素是公路股業務平穩，派息穩健，即使遇到經濟周期的波動，業績亦不容易出現大上大落。而三年多的疫情環境導致經濟活躍趨緩，加上防疫措施的限制，使公路股亦失去高光時期的關注度。惟投資公路股的一個大原則是，公路板塊一般具有較高的景氣可預見度，因為行業公路收費的業務性質與宏觀經濟環境的景氣度相關密切。現時內地受到疫情快速反彈困擾，惟市場普遍預期經歷首季過渡期，內地經濟在第二季或取得不錯的增長，此為其中一個重要邏輯。其次，作為發債較高的行業，人民幣的回升對於其外幣發債成本的下降，亦具一定幫助。最後，過去公路股在正常時期的股息收益率約介於5%至8%的區間，目前個別股份股價對應股息率仍高於此區間，或處於區間內的偏高水平。

個股方面，深高速（0548）及江蘇寧滬（0177）均值得留意。深高速方面，內地與香港通關在即。正式實施後，預期深港之間的交通運輸將出現明顯提振。對深高速而言，亦將具明顯利好因素。根據深高速今年上半年數據，深圳地區的公路收費收入佔總體公路收入約33.6%。至於江蘇寧滬，由於其經營地域處於長三角，在2022年上海受疫情影響相對明顯之下，今年的復甦步伐預期亦將為顯著。以上，均可供投資者參考。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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