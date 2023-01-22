微軟擬擲百億美元投AI　卻毫不手軟大裁員的玄機｜伽羅華

除了蘋果公司外，近月幾乎所有大型科企都在裁員，有科企解釋裁員原因是去年初看好經濟前景，增聘了過多員工，但今年經濟大幅放緩，故此有需要削減人手。較為特別的是，微軟宣布全球大裁員，但同一時間，市傳微軟擬加碼100億美元投資近日人氣熾熱的OpenAI。

企業裁員自然是削減成本，但將百億美元押注一家員工僅逾百的AI小公司，對於手持超過千億美元現金的微軟，也是一筆不菲的投資，令人不禁聯想人工智能熱潮興起，無疑能夠大大提升企業生產力，但這會否意味現今的工種結構也來個大挪移， 究竟在AI技術突飛猛進下，有那些工種可以被機器人替代？

OpenAI研發的AI機器人ChatGPT能夠寫詩、繪畫、作曲，與人類能夠深層對話，對於科企裁員潮，ChatGPT沒有寄語同情，反而提出大裁員與公司股價的關係，如此理性直率的表達，可能更加適合在物競天擇式的社會站穩腳根。

ChatGPT表示，在企業裁員期間，很難概括股票表現。由於受到許多不同因素的影響，股票市場複雜多變，但有研究數據顯示，裁員對公司股價會產生負面影響，宣布裁員的公司通常短線受壓。根據1991年至2003年的數據，當一家公司宣布裁員的當天，其股價平均跌幅為0.7%，若是大規模裁員，平均跌幅為1.2%。

可勝任賣方分析 分析員有被替代風險

當然，ChatGPT深入高端社會的運作，已非一般人想像。摩根大通的TMT股份分析員Jack Atherton已經要求ChatGPT每日為他向客戶撰寫投資建議的日常電郵，結果「令人印象深刻」。姑勿論這些由高智能系統提出的賣方分析（sellside analysis）如何承擔失誤責任，但我們已經看到許多工種有可能被AI取代的風險。

賣方研究有風險嗎？許多工作都有被人工智慧取代的風險。ChatGPT可能已經可以編寫例行的盈利預測和股評，以至許多賣方分析。為了在AI革命中生存，分析師需要更具創見，提供更有底蘊的專業知識，並提供前瞻性見解。

微軟在AI領域最大的對手是Alphabet（Google母企），後者在AI技術深耕多年，由旗下DeepMind開發的AlphaGo（奕棋）、AlphaCode（程式）、AlphaTensor（演算法）及AlphaFold（蛋白質分子3D結構）等，都在各自範疇獨領風騷，但在大型語言模型方面，目前呈現群雄並起的局面，而最有力與Alphabet競爭的AI公司，OpenAI屬其中之一

微軟很早在AI布局，它於2019年向OpenAI投入10億美元，交易不但讓微軟成為OpenAI獨家的雲端服務商，微軟的雲服務Azure也與OpenAI合作開發超級運算技術。若然微軟再擲百億美元成功取得OpenAI的49%股權，將可鞏固其在AI領域的三強地位。

AI引發數碼鴻溝問題進一步激化

微軟斥巨資迎向AI，同時全球大裁員，受影響估計約1.1萬人，相信會有更多科企跟隨。諷刺的是，不少AI公司當初開發AI，是希望在「去中央化」下造福人群。然而，隨着AI技術走向商業化，已率先讓不少人感到被取代的危機感，未來社會的數碼鴻溝（digital divide）將較以往任何時間都要大。

AI技術如雨後春筍，伴隨著可能是剛剛開始的企業裁員潮，自然讓人憂心仲仲，但我們可以回顧九十年代資訊革命對企業生產力的影響，從中找出人們如何看待今次相類的範式轉移（Paradigm Shift）。

美聯儲前主席Alan Greenspan在1999年6月國會聽證會提到「科技在提升企業生產力的長處及局限」，這篇演詞與另一篇他於2005年12月發表的議息紀錄文件：「如何計算全球化對通脹的衝擊」，同樣具有高度可讀性，從中可以窺視政策制定者眼中的科技及全球化對長期趨勢的影響。

科技對提升生產力的論述已經不少，就算電腦預測未來事件仍然不可避免地具有不確定，但隨着可以應用的實時資訊激增，已經可以讓企業管理層能夠很快地消化庫存及減少閒置人手，以微調產品規格來滿足大多數的需求。

創新科技提升生產力 有優勢也有局限

格老當時引用著名經濟學家Joseph Schumpeter的劃時代觀點「Creative Destruction，創造性破壞」，當市場出現能夠一舉替代舊有技術的創新科技，資本將一窩蜂從跡近淘汰的舊技術轉向尖端科技，簡言之，必須減少閒置資本的規模，並增加資本的靈活性，才能將節省的資源轉化成企業更高的生產力上。

他說，由於資本投入激增，抑制了生產成本的增加，而工業產能的增長速度也快於工廠產出的增長速度，在商品市場供過於求下，企業面對壓低出廠價的競爭壓力，工資服務開支的增長亦因此受壓，間接推低通脹。

過去三十年，資訊科技與全球化的兩大趨勢是全球低通脹及低利率的兩大護城河，現在中美關係急轉直下，各國非常重視具戰略價值商品的供應鏈安全問題，全球化正過度至地域化（regionalization）或本土化（localization）的作業模式，隨着美中經濟局部性脫勾，無可避免推高了生產成本及通脹，剩下的AI科技能否紓緩通脹，便要拭目以待。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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