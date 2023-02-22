財政預算案｜國泰：正積極重建　盡快增加航班運力和航點網絡

財政司司長陳茂波於財政預算案中，推出一連串繼續強化香港國際航空樞紐地位的措施，國泰航空（0293）深表鼓舞。

國泰航空行政總裁林紹波表示：「國泰航空以港為家超過七十六年，一直透過加強香港與內地及世界各地的聯繫推動香港經濟發展，角色舉足輕重。現正積極重建國泰航空，以期為香港、大灣區以至內地作出貢獻。我們聚焦重新與世界接軌，會於可行情況下盡快增加航班運力和航點網絡。」

他指：「正如財政司司長所述，中央政府的《十四五規劃》肯定了香港作為國家和大灣區國際航空樞紐的重要地位。我們會繼續致力為鞏固和強化香港樞紐作出貢獻。」

國泰航空期待，隨着香港國際機場的「海天中轉大樓」於今年中啟用，以及整個三跑道系統預計於2024年底落成，將進一步加強香港作為區内多式聯運樞紐的地位。林紹波續指出：「我們視粵港澳大灣區為香港的延伸市場，潛力巨大。我們十分期待與大灣區內其他城市共同合作推動航空業發展，而香港機場管理局（機管局）計劃在機場島建設新的航空商業園，以及探討在珠海建立航空工業園的可行性，均是令人鼓舞的消息。」

此外，國泰航空亦歡迎機管局推出一系列支持航空交通復甦的措施，並就業內中長期人力資源事宜作出努力，包括強化「大灣區青年航空業實習計劃」與「海運及空運人才培訓基金」，加強業界的專業人才培訓發展。