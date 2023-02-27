揭威廉指標不足之處　單邊市時太早讓人判斷將轉勢｜聶振邦

今次來到威廉指標（Williams %R，W%R）於本系列撰文的最後一次探討，筆者感受是「獲益良多」，若非要跟大家仔細講解這個技術指標的原理和應用，也不會重新細緻理解這個指標對投資者的意義。坦白說，在撰寫前四篇文章之前，跟不少投資者的見解一樣，該指標跟其他常見股價逆向指標如相對強弱指數（Relative Strength Index，RSI）、隨機快步指數（Fast STC）、隨機慢步指數（Slow STC） 和隨機指標（KDJ）的應用相若，特別是W%R 的公式和Fast STC的K線公式經過用「1」相減之調整後，能辦到顯示的線圖形態完全一樣，一度以為W%R可被取代。

探討威廉指標不足之處

筆者也曾忽略了當站在投資的「進攻」和「防守」兩種不同角度來看，對於一個技術指標的應用相法，可以大相逕庭。相信透過之前三周的講解，大家或多或少也能體會到應用W%R是抱持怎樣的投資態度。今次跟大家探討底配合甚麼技術指標，能提升W%R的判市果效。那麼我們先要知到W%R的不足之處，就是對於股指或個股出現「單邊」行情時，或會太早以為走勢將會逆轉。以2021年12月23日上市的百心安－B（2185）為例，於2022年2月17至21日期內三個交易日，W%R（14）的數值為-34.247、-18.462和 0.000。

出現過早止賺離場問題

按上回表示相對謹慎者和進取者，分別以數值大於-30.000和-20.000視為進入「超賣區」，故此上述在2月18日顯示數值為-18.462，不論謹慎者或進取者均確認股價已處於超買水平。當日收報36元，較上市價21.25元已高出69.41%，加上自2021年12月23日上市計起，升勢已保持接近兩個月，又跟期內最高收報37.45元（見於2022年1月6日）接近，看來當時離場是合宜部署。更何況於2月21日W%R（14）的數值是 0.000，表示股份處於極度超買狀態，成為當時需要止賺離場的另一佐證。

配合陰陽燭可改善操作

若於2022年2月21日收報39.75元離場，較上市價21.25元高出87.04%，就持股不足兩個月而言績效經已算是相當不錯。不過單以陰陽燭圖來看，於2月21日開報34.95元，較上個交易日（2月18日）收報36元屬低開，並為全日低位，而收報39.75元則是全日高位，形成沒有上、下影線的「大陽燭」，代表買盤強勁，加上較1月6日收報37.45元為高，即收市位見「破頂」，投資者繼續持股待升才對。事實亦證明持股屬較明智做法，兩日後（2月23日）收市位再破頂，報41.80元，並於3月1日高見42.95元，較上市價高一倍，此股躋身倍升股行列。

平均線作補足更為可取

筆者認為可行的補足方法，是配合較常用於中線或長線的技術指標作參考，指數平滑移動平均線（Moving Average Convergence Divergence，MACD）是不俗的選擇。回看上述案例，於2022年2月18和21日兩個交易日，MACD線處於1.552和1.869；而訊號線則在1.626和1.675，可見當時是MACD線「升穿」訊號線，屬於後市利好訊號，確認當時應繼續持股。其後在2月28日至3月8日，W%R（14）的數值均在-30.000或以上，一直處於超買狀態，卻於3月4至8日MACD線已下行至與訊號線重疊，才是真正出現離場訊號，成功讓上市時獲發股份的投資者，取得倍升績效。

於三個股價逆向指標RSI、KDJ和W%R講解完成後，接下來我們會轉到另一股價參數範疇作討論，就是動力指標，除了已探討的蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator，CHO），還有甚麼指標值得關注呢？

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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