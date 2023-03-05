ChatGPT成中美較勁新戰線　嚴格言論審查或窒礙AI發展｜伽羅華

OpenAI聊天AI機器人ChatGPT在全球大熱，最初人們關心有那些以往人類擅長的工種會被AI取代，但隨着中美關係劍拔弩張，兩國較勁範圍也被擴大至ChatGPT，究竟中美誰能開發出更優秀的ChatGPT應用。另一個有趣問題是，中國版ChatGPT若說錯了話，是否需要負上刑責？

後一個問題其實早有答案，因為AI應用非始自今日。曾經有證券公司提供AI薦股服務，與客戶簽署具體詳細的免責條款，投資須要客戶本人最後拍板。萬一投資失誤，客戶仍有可能狀告這個AI機器人嗎？告機器人自然不可行，但提供服務的證券公司要負上責任，能否告得上是另一回事。同樣，提供聊天AI機器人服務的公司需要負責，可能是擁有全球最嚴格審查制度的中國更是無得走數。

要讓聊天AI機器人的商業應用普及，關鍵的是生成文本的資料庫需要多元、機器人的算力強大及演算法的設計巧思，但應用的規則設定亦非常重要，相較科技元素，金錢力量（power of money）可能更加重要，單是由ChatGPT衍生的作品究竟版權誰屬已可以傷透大家腦筋。

（Reuters）

AI服務要創造更大商機 背後權責須釐清

由於AI機器人的演算法是人為，所以監管框架需要由最原始的演算法內容、設計者身份及核實資料庫的責任做起，好像傳媒散播假訊息，媒體與負責人需要承擔文責，就算現時立法框架未到位，任何可以讓公眾釋疑的方法亦可以考慮，包括公開演算法部分源代碼供公眾監察，待釐清所有權責後才能創造更大的商機，最佳類比的例子是自動駕駛，不但系統要走通，背後法律責任及商業利益要釐清及擺平，才可以將核心工作名正言順地交給機器人。

美國是當今世界綜合實力最強的國家，各國以它為假想敵，希望提升人們生活質素及體制優化的原動力，是人之常情。不過，中國若要追趕美國ChatGPT時，便發覺它不能照搬西方那一套，這情況與以往每次涉及意識形態都一樣，機器人說話「口無遮攔」得可怕，容易被撩說了不受中國政府歡迎的觀點。

即使號稱言論自由的美國，ChatGPT亦不是通行無阻，最近ChatGPT的回答也激怒了美國的保守派，他們指責機器人在平權行動和跨性別權利等爭議性的社會問題上立場偏頗，當然，正本清源後這不是AI問題，有人的地方就有問題。

ChatGPT3月2日開放手機版 除中俄等國外

目前OpenAI旗下所有AI服務，包括ChatGPT皆未向以下國家地區開放使用，這些國家包括中國、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉、白俄羅斯，ChatGPT於3月2日開放API，令它的應用不再限於網頁版，香港用戶也可以透過手機應用以ChatGPT為聊天工具，當然功能更大的收費版本將很快推出，免費的可能已限制每天回答問題的數目，以防止濫用。

對ChatGPT態度，中國與香港暫時是一國兩制，對普及ChatGPT應用是好事，未聽聞汽車面世後便孕育不出優秀的人類跑手，近日香港大學禁止學生應用ChatGPT顯然屬逆流做法，你可以將使用ChatGPT部分加上折扣，以鼓勵學生不要太倚賴這工具，但單純禁止的作用如同寓禁於征，不但效果不彰，而且未來ChatGPT應用只會愈來愈廣泛，遲用不如早用。

事實上，包括百度、騰訊及阿里巴巴等都被官方告誡，暫時不可向公眾提供AI聊天服務，要待中國網絡審查機構網信辦驗證整改後版本才能推出，所以百度創始人李彥宏在業績發布會時稱，百度版ChatGPT「文心一言」可於3月向公眾開放，看法屬非常樂觀。

百度確認其人工智能聊天機器人項目，命名為「文心一言」，英文名ERNIE Bot。（資料圖片）

百度AI聊天「文心一言」料本月推 未必樂觀

百度作為能夠叫板Alphabet（Google母企）、微軟及蘋果公司的中國AI一哥，近期股價挑戰52周高位160.88美元，周五報153.46美元，這受惠於市場憧憬百度開發AI商機，我們不會懷疑百度有攫取AI市場的能力，它在自動駕駛及AI聊天互動方面亦做出成績，但阻礙AI發展的主要是中國體制及政策風險。

近月台灣AI實驗室創始人、微軟前AI團隊的亞太研發總監杜奕瑾接受訪談，就中美ChatGPT技術水平提出精闢見解。他說，如果說要講資料庫的多寡，或者中國人或美國人的聰明度， 相信差距不大，但如果說是有差別的，可能就是制度這部分。

ChatGPT是一個突破性的Conversational AI，它可以依照使用者的問題很自然流暢地回答， 不但引經據點，講得頭頭是道，而且因為它的文本量很多， 語言模組（language model）足夠複雜，甚至ChatGPT對話裏有contextual（上下文語境），相對以往模型對話中是很大突破。

筆者可以預計，為了爭取聊天AI機器人的話語權，未來各國都會嘗試立法監管它說話，活生生的例子是現時各國對抖音國際版TikTok的限制，其次是各國會利用AI制造大量有利己方的言論，或者禁制不利的觀點，這在超限戰時代早已不是新鮮事，但未來言論審查只會愈來愈嚴格。（視覺中國）

言論審查趨嚴 中美ChatGPT將各走極端

接着杜奕瑾說到第一個重點：「相較於在美國市場， 提供聊天AI機器人服務的公司可能只會面對道德方面的攻擊，但在中國市場，你有可能會因為這個對話引擎講一些「不恰當」的話， 造成你的組織及你整個系統在這個市場被封閉 。」

杜奕瑾表示，聊天AI機器人學習訓練時，它從互聯網吸納大量資料，作為生成內容的養份，如果它資料庫原本以美國市場為主，訓練出來的就會傾向這個市場氛圍。換言之，若中文資料庫以中國市場為主，便會充斥在中國政府審查制度下出來的內容，它生成內容會傾向中國政府的立場。這是第二個重點。

筆者可以預計，為了爭取聊天AI機器人的話語權，未來各國都會嘗試立法監管它說話，活生生的例子是現時各國對抖音國際版TikTok的限制，其次是各國會利用AI制造大量有利己方的言論，或者禁制不利的觀點，這在超限戰時代早已不是新鮮事，但未來言論審查只會愈來愈嚴格。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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