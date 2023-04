港股第二季續處上落格局　專家料試21000點　力薦ChatGPT概念股

以「有驚無險」來形容投資者面對今年第1季股市的感受,相信不會有太多入反對。特別是在上月初開始,歐美多間銀行先後發出問題,最終2間美國地區銀行被接管,而作為全球第五大金融集團﹑創立167年的瑞信(Credit Suisse,CS),在短短數日內即將成為瑞銀(UBS)旗下一員,反映出金融市場的變化之快,令人難以預測。

港股在第1季於動盪中前行,第2季會是一個怎樣的光景?專家認為,大市將於18600至21000點之間上落,並提醒投資者要留意聯儲局未來加息取態等外在環境因素。



至於哪些行業或股份值得投資者留意?2位專家均指出,具有ChatGPT概念股的科技股是可以留意。

上季,投資者存在「有驚無險」之感,而大市整體表現則可以有「寸進」來形容。去年底時,恒指收市報19781點,與今年3月31日收市價20400點相比,相距615點或3.1%。因此以「寸進」來形容上季大市表現,相當合適。

雖然在點數上相距不遠,但是上季大市表現相當波動。最高位見22700點,最低位為18829點,高低位相差3,871點。大市觸及22700點後,便無力為繼,隨後多次在19000至2萬點之間徘徊。至3月初,歐美銀行業發生問題,觸發投資者恐慌情緒,當時市場人士更不時提出是否另一場雷曼將發生。恐慌情緒驅使下,投資者亦選擇將資金泊入具避險功能的資產,如黃金﹑債券及日圓等。隨著歐美各國監管機構出招,包括瑞士央行推動瑞銀收購瑞信等,投資者恐慌情緒得以緩和,以及消化了瑞信旗下一筆160億瑞郎額外一級資本債券(AT1),因併購交易遭悉數撇賬等負面消息後,股市從低位回升。

事過已境遷,稍作回望後,投資宜放眼未來。市場人士預期,本季大市表現仍舊波動。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩預料本季大市受到外圍因素左右下,不排除會先低見18600點,其後再上試20800點,若能突破此水平,便有機會再挑戰22700點。惟他指出,這取決於歐美銀行業問題可解決。同時亦提醒投資者,要留意美國聯儲局未來對息口取態。

他指出在今年3月時,當局因應銀行業問題而宣布加息0.25厘,往後是加息步伐會如何呢?他又認為整體上美息應會今年有機會見頂,可是當局為求將通脹壓低至介乎2至3%,相信年內未必會減息。當然不排除會有投資者,在今年第4季時率先炒定減息。

信誠董事張智威則認為,本季大市將於上落市,介幅18800至21000點之間。除留意聯儲局未來加息取態﹑美國政府的救市方案外,並要留意內地在上動下調存款準備金率後,會否在季內公布更進一步振興經濟方案。

被問及在本季可以留意哪些行業或股份時,黃敏碩指出科技股可以留意。一方面從已公布企業業績,可以看到業績表現較高透明度,盈利表現亦見到方向,並且符合未來國策方向。不過他提醒投資者,在選股策略要有改變,要留意具有ChatGPT及人工智能芯片概念的股份,當中包括聯想(0992)﹑百度(9888)及金山軟件(3888),而非如以往般留意平台經濟企業。

ChatGPT : OpenAI and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, February 3, 2023. (Reuters)