「中特估」概念料熱潮未退　呢三類股可留意！｜伍禮賢

最近一段時間，以中資金融、電訊、基建、能源作為代表的「中國特色估值」概念股份受到市場較高關注，相關股份股價亦累計了明顯的升幅。而過去一周這個類別股份股價出現回調，但預期這個板塊經調整過後仍有一定表現機會。

「中特估」價值重估邏輯

在投資市場上，投資者對企業的估值分析有特定的分析模型，特別在西方成熟市場，這些模型在較早的階段已獲廣泛應用。而這個模型，主要是圍繞企業的財務數據，結合對未來趨勢的預測而作出估值的分析，例如盈利、現金流、股息等方面。而現時「中國特色估值」，則是在原有的模式基礎之外，再額外結合一些特殊功能性因素，加以對估值作為分析。由於這些「中特估」概念股份，在內地經濟、社會責任及國家戰略等方面發揮著舉足輕重的功能。因此當市場逐步對這些定位給予增值溢價的時候，這些股份的價值將有望繼續被挖掘。

「中特估」股份需看A股表現

另一方面，由於這些「中特估」概念股份不少是一些同步在A+H兩地上市的股份，因為本港相關股份的表現亦需要A股市況的配合。例如在過去五一假期，內地股市處於休市而港股處於交易的日子，本港「中特估」概念股份的表現並不算理想，反而在假期前及假期A股復市後，走勢更為強勁。

「中特估」看好內銀、內險及中資電訊股

投資內銀股如同投資內地經濟前景，盡管內地經濟正在復甦，但表現未算強勁，不過踏入下半年，在前期的政策落地催化下，經濟增速有望加快，加上房地產市場情緒轉好，有利內銀的流動性加大。例如中國銀行（3988）首季純利雖然僅按年上升0.5%，不過淨息差收入上升7%，表現優於同業，其餘5大行均出現按年下跌，同時不良率貸款及不良貸款總額實現雙降，資產質素亦見改善。

內險股方面，多隻相關股份首季業績亮眼，整體保費收入及投資收益均見增長，新業務價值表現更超市場預期，同時保險負債端問題有緩解趨勢，因此板塊的修復行情有力延續。例如中國太保（2601）今年首季業績見「開門紅」，期內盈利116.26億元人民幣，按年上升27.38%，收入943.86億元人民幣，增長19.39%，新業務價值連續三個季度實現正增長，且重返雙位數增長，按年增長16.6%，除了受惠去年同期低基數外，亦因為儲蓄類產品銷售增加所致。

在內地5G加大覆蓋及應用加速發展下，中資電訊股的成長亦具備確定性，當中中國聯通（0762）首季盈利創上市以來的同期新高，期內收入按年增加9.2%，增速為近10年來同期高位，至於純利按年升11.2%至51.55億元人民幣，期內經營現金流達169.64億元人民幣，按年大幅增長近22%。管理層維持今年淨利潤保持雙位數增長的目標，意味往後三季增長或會較首季提速。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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