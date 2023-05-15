動向指數（DMI）第五講　如何為ADX物色技術指標拍檔？｜聶振邦

對於動向指標（Directional Movement Index，DMI）的分享，今次是第五回，亦是在本系列撰文的最後一次探討。該指標有三條參考線，上兩回已分享+DI線和-DI線的應用，現轉談第三條線，就是平均動向指數（Average Directional Index，ADX）。這是DX的平均值，按常用14天的周期，公式如下：

ADX（14） = （DX1 + DX2 + DX3 + …… + DX14） ÷ 14

至於何謂DX，則是「+DI和-DI對減，再取絕對值」（DI DIF） 及「+DI和-DI之和」（DI SUM） 的比率，繼而乘100以百分比表示。公式如下：

DX = （DI DIF ÷ DI SUM） × 100

其他技術指標配搭參考

其實於此DMI文章系列的第二篇已作解說，今日只是簡單重溫。此線跟+DI線和-DI線的擺動範圍相同，都是介乎0至100，較多時間處於20以下，或是40以上，意味著ADX線進入20至40之間的範圍，才值得關注，可望股價短期之內出現單邊行情。若見ADX值由20逐漸上行至40，證明股價走勢經已確立，屆時可配合以股價為參數的順向指標如移動平均線 （Moving Average，MA）或保歷加通道（Bollinger Bands，BB）等進行分析。至於見ADX值由40逐漸下行至20，或是ADX線出現橫行形態，反映股價走勢欠缺方向，那時可配合逆向指標如相對強弱指數（Relative Strength Index，RSI）、隨機指數（STC）或隨機指標（KDJ）等進行分析。

ADX線應用解說

若非配合其他技術指標應用，單是DMI本身，ADX線可用來確認+DI線和-DI線出現的入市或離場訊號，到底是真訊號或僅為雜訊而已。以恒指為解說例子，用上14天的周期，於2022年2月17和18日+DI（14）值為27.557和23.099；相對-DI（14）值為24.291和27.982，可見當時-DI（14）線升穿+DI（14）線，視為建淡倉訊號出現。對於謹慎投資者，可配合參考ADX (14) 線，於2月17和18日數值為14.291和13.660，處於20之下，表示恒指跌勢是否成形有待觀察。

緊接三個交易日（2022年2月21至23日）的ADX（14）值為15.168、19.606和23.453，自2月23日的數值高於20，確認可建淡倉。參考2月18和23日恒指分別收報24327和23660點，相距近670點，代表謹慎者較進取者少賺近670點，假設期指當時也錄得如此差距，按大期每點為50港元計算，即少賺約33,500元，看來金額不算少。實則跌浪至3月15日完結，當日恒指收報18415點，較上述的24327和23660點分別累跌5,912和5,245點，留意後者也能產生超過26萬元的利潤。兩者的賬面回報率為24.30%和22.17%，就百分比而言僅少賺2.13%，對於以策萬全作首要考慮的謹慎者，少賺如此幅度相信不會介意。

DMI對進取者和謹慎者操作結果可以落差大

另可參考2019年12月的例子，於12月10和11日+DI（14）值為25.228和27.871；相對-DI（14）值為29.669和25.695，可見當時+DI（14）線升穿-DI（14）線，視為建好倉訊號出現。至於ADX（14）值為19.610和17.537，處於20之下，表示恒指升勢是否成形有待觀察。緊接三個交易日（12月12至16日）的ADX（14）值為19.261、23.932和28.085，自12月13日的數值高於20，確認可建好倉。於12月11和13日恒指分別收報26645和27687點，相距1,042點，最終在2020年1月20日起升勢才告結束，於前一個交易日（1月17日）收報29056點，較26645和27687點分別累升2,411和1,369點，今次回報落差則較明顯，故此投資者需作取捨，到底要做進取者，還是謹慎者。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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