香港航空推「買一送一」優惠　指定8個航點　5月18日凌晨開始

香港機管局贊助「飛遇世界大賞」機票禮遇活動，希望可以加快香港航空及旅遊業復蘇步伐。香港航空將聯合攜程﹑飛豬﹑同程及去哪兒發布「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」方式派發由香港出發的機票。

從今日（18日）凌晨至5月31日期間，大灣區居民只要經上述4個內地旅遊預訂平台，訂購由香港出發到指定地方機票，可免費獲發另一套，每人只可參加一次。



資料顯示今次活動來回經濟艙機票最低票價為580元，已包括託運20公斤行李費用，旅遊期限由今年5月29日至10月26日。由於布吉航線今年6月21日首航，所以該航線旅行日期由6月21日至10月26日。

當客戶在平台預訂機票時，系統已預設派發額外機票優惠。港航並無透露派發機票數量，僅表至先到先得，派完即止。

不包括燃油附加費及稅項雜費

今次活動有8個指定旅遊點，其中來往馬尼拉﹑曼谷及河內的機票為580元，往來布吉機票為780元，大阪及沖繩為1,380元，往來峇里及東京機票為1,780元。惟前述機票價並未包括燃油附加費及稅項雜費。

此外港航亦從周三（17日）至周五（19日）期間，可以０元購入一張由首爾出發，往來香港的機票，數量為2,200張。港航指出，是次活動每人只可以購買一張。至於稅項及附加費須另外支付。出發日期為今年5月17日至10月26日。

港航指出，機票不可更改航段、轉售或兌現。機票不可轉讓，也不可部分使用。乘客需按機票顯示的行程順次序出發。機票不可退票。如需退票，請電郵至 refund@hkairlines.com進行申請。在符合本地政府規定的情況下，僅可退還尚未使用的政府稅項和附加費。如該851 機票已超過出票日期一年，僅可退還尚未使用航段的稅費。重新訂位需要另外付費。重新訂位的要求必須在原訂航班起飛日期最少三個公曆日前提出，並將英文全名(與預訂機票的姓名相同)和機票號碼電郵至call.center@hkairlines.com。每位乘客需要按每張機票繳交顧客服務費以進行重新訂位，並繳付政府和機場稅項、燃油附加費和服務費可能出現的差額。