大阪機票｜香港航空大阪來回連稅$2,093起！7月前出發抵過搭廉航

大阪機票優惠！香港航空推出大阪機票優惠，由即日起，在香港航空預訂大阪機票，來回連稅最平$2,093起，包7公斤手提行李，平過搭廉航！今次大阪機票優惠5至7月出發，想趁淡季遊大阪的朋友記得留意預訂詳情！可以看定大阪新酒店推介及溫泉酒店推介！

大阪機票｜香港航空大阪來回連稅$2,093起！5至7月出發最後召集

香港航空大阪機票優惠！由即日起於官網預訂，香港至大阪來回連稅$2,093起，以上價錢只包一件7公斤手提行李；如果打算瘋狂掃貨，連20公斤寄艙行李，來回連稅$$2,513起！

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香港航空大阪機票來回連稅$2,093起。（香港航空官網）

經記者今日（13日）測試，經香港航空官方網站預訂大阪機票，6月6日出發、6月11日回程，每位來回連稅2,093起。航班時間方面，去程HX612下午6時05分出發，不算太靚；而回程航班可以選HX619於下午5時40分起飛，或HX613於下午11時55分起飛，晚上或凌晨時間抵港！

航班時間：

去程：HX612 18:05-22:55

回程：HX619 17:40-20:55、HX613 23:55-03:10



（香港航空官網截圖）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

（香港航空官網截圖）

香港航空大阪機票優惠

價錢：$2,093起

出發日期：即日起至2023年7月5日

官網：https://www.hongkongairlines.com

