緻藍天業主闖股東會　投訴收樓7年仍渗漏　港鐵：已轉達發展商

港鐵（0066）今日舉行股東大會，會議前有居於將軍澳日出康城緻藍天的業主到場抗議，要求管理層正視物業維修問題。



業主要求正視問題 終被趕離場

其中一位莫姓業主，在股東大會內，多次在位出高呼，要求主席歐陽伯權正視問題，歐陽伯權安撫並稱會處理，惟該業主未有理會，最終被趕離場。

另一位康姓業主，則走入記者室，向在場記者派發信件，稱緻藍天由收樓至今己近7年，屋苑内公眾地方和私人單位渗漏不斷，導致蚊蟲滋生問題，認為出現監管失職，引致相關問題，又指去信物管部高層爭取維修，惟遭到拒絕。

公眾地方、單位渗漏不斷 質疑管理處失當

康姓業主又指，管理處身為公契執行人，代表業主管理屋苑，不理解為何會容許屋苑多處渗漏，不追討發展商有效補救，認為管理處並未有合理管理屋苑。信中又指希望港鐵主席歐陽伯權盡快處理滲漏事宜，督導港鐵物業管理部的腐敗行政管理，推卸責任、是非顛倒的態度。

將軍澳日出康城緻藍天有業主投訴屋苑入伙多年，依然出現滲漏問題。（許世豪攝）

港鐵即場回應：已積極轉達相關發展商跟進

其後在場公關向記者派發新聞稿回應，指一直致力為旗下屋苑住戶提供優質的物業管理服務，就屋苑內需要由發展商執修的項目，客務處及物業工程部已積極協助有關單位的業主轉達相關發展商跟進。

3次全面執修 協助跟進近30次

其中一個個案，過去數年，發展商已為有關單位進行了3次全面執修，就有關單位不斷之額外要求，我們亦已協助跟進近30次。單單在過去一年期間，我們己通過電話、電郵和信件回覆有關的查詢近600多次。

20次執修工程後 業戶仍然不滿意

就另一個案，發展商自2016 年已為相關單位進行約20次的執修工程，惟業戶仍然不滿意。過往7年間，我們與發展商積極作出跟進，並一直透過電話、書信及會面向業主匯報發展商之回覆及最新執修安排。

港鐵又重申，非常重視顧客服務，多年來已努力和耐心地一直跟進所有個案。