富瑞料銀行或再加P　本港樓價大部份升幅已反映　明年才復蘇

今年有部份新盤銷情理想，而樓價在首5個月錄得一定升幅，讓市場人士對樓市抱持較正面看法。不過在富瑞最新發表的報告，該行卻指出發展商年內僅將去年落成而未售出的1.2萬伙單位中的3分1應市，並在銀行或再上調最優惠利率（P）情況下，樓價難有明顯升幅，因此維持年初對全年樓價錄得單位數升幅預測。該行又認為首5個月的樓價升幅，已將今年本港大部份樓價升勢反映。



吸引人才計劃支持住宅租金

該行解釋目前本港銀行同業拆息（Hibor）高企，本地銀行或於今年7或8月再次加息，認為樓價難會明顯上升。惟該行卻認為明年本港樓價有機會出現明顯復蘇，主要受惠於息率正常化。同時在今年首5個月政府各項吸引人才計劃的申請宗數逾8萬宗，當中已獲批宗數達4.9萬，預料外來人口有望對租金帶來支持，並帶動置業需求。

富瑞在報告內亦有觸及地產股。因應明年本港樓價才有望出現明顯反彈，指出相較住宅物業發展高，該行較看好零售收租股，最看淡則是辦公樓收租股。該行亦降低地產股盈利預測，以反映人民幣貶值﹑利息支出增加及毛利率下跌等因素。惟地產從5月起累計跌幅達5至19%，認為可為吸納防守性高﹑新盤消化率的發展商股份，帶來吸納機會。

降多間地產股目標價

該行看好新地（0016）及恒地（0012），認為前者可以從明年本港樓市回升及零售表現轉佳而受惠，後者則有充足的未入帳及可銷售資源。

該行亦指出新世界（0017）將新創建（0659）持股售予主要股東周大福企業，可以強化新世界現金流，但是只能對公司淨負債比率有輕微幫助，並有可能影響未來盈利能力，因此維持予新世界「持有」評級。

收租股方面，富瑞指出4月本港零售銷售按年升22%，奢侈品及餐飲增長更快，對九倉置業（1997）收益有利，可是因應公司高利息支出，仍降低公司盈利預測，以及繼續視領展（0823）為首選股看法。