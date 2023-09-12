黑雨水浸｜保監局發通函　籲保險業處理索賠要有同理心

踏入9月後，香港先後受到超強颱風蘇拉吹襲，以及上周四（7日）晚起落下連綿暴雨。相關極端天氣對香港財物造成嚴重破壞，多間汽車更因為暴雨引發的水浸而淹沒，不少車主對能否獲得賠償相當關注。保險業界預期索償金額或較2018年，颱風山竹吹襲後引發的30億元索償為高。

保監局今日向業界發出通函，提醒業界透明﹑公平及迅速地處理極端天氣事件後的理賠事宜。



於通函中保監局指出，在過去10日香港飽受多宗氣候事件影響，包括超強颱風蘇拉吹襲，以及因海葵的殘餘環流引發的暴雨，繼而造成本港出現廣泛水浸。可以預期，相關事件導致大規模的經濟損失，並且會持續增加。

為建立大眾對保險的信心，及確保對客戶作出公平對待，保監局指出業應提供足夠資源以應付潛在大量的查詢及索償。保險業界在處理索償個案時需以具透明廣﹑公平與及時態度，並且在過程中向投保人展示同理心。

當局又指出不論是否有投保，相關氣候事件造成嚴重的汽車損毀，以及導致中小企出現財物損毀。因此藉此機會提醒大眾有關保障缺口情況，及對潛在的風險敞口作出足夠的覆蓋。當局指出公眾期望業界的專業服務，及適當地處理索償對行業是合適。

保監局指出為更確定及監察相關事件導致的索償，帶來的影響，將會以合適程序向業界收集相關統計數據，同時提醒業界按時遞交資料。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼

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保險業界料索賠逾30億元

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄於周一（11日）在電台節目則預料，由今次暴雨引發保險索償額，較當年「山竹」的30億元高，並相信明年會加保費。

他又指出若車主有購買「全保」綜合車輛保險，賠償範圍會包括水浸影響。可是若車主只購買第三者保險，只會賠償涉及人命傷亡的索償。