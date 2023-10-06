許長泰：港股第四季仍膠著　看好亞洲區高息股及龍頭科技企業

恒指反覆下挫，加上成交持續萎縮至不足500億港元，令不少人轉投美股。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰估計，港股到第四季亦難有突破，繼續處於膠著狀態。



他指出，雖然內地中秋及十一長假反映消費力仍有，但房地產表現未見起色，雖然有政策出台，但非大規模刺激措施，市場信心不足下，就算人行多次減息降準，亦未對市場有幫助。他相信，內地第四季經濟增長會有改善，但仍要從供應及需求著手，解決房地產及企業投資信心疲弱等問題。

許長泰又表示，地緣政治因素下，歐美投資者對中、港兩地股市有戒心，但中東、拉美及東南亞投資者，對地緣政治不太關心，預料內地經濟有好轉跡象，市場氣氛改善，新興市場資金或會回歸。

許長泰估計，港股到第四季亦難有突破，繼續處於膠著狀態。（許世豪攝）

他建議，本地投資者繼續以中、美及港股市場為主，但因應近年市場波動，應在股市或債市上保持一定靈活性，包括考慮日、韓及東南亞等市場。他看好亞洲區內的高息股，及龍頭科技企業，包括內銀、能源、國企電訊股，以及台灣電子產業等；澳洲企業因政策因素推動，派息水平亦較高。

他指出，現時高息股需要與銀行定存競爭，但環球息率回落時，高息股回報更高，因此不建議投資者將大部分現金放在銀行定存，應增加彈性，捕捉一旦息口見頂時的投資機會。

人民幣方面，他估計只要美國加息周期完結，美元將會轉弱，或為人民幣帶來支持，又重申，不認為中國會透過人民幣持續貶值來刺激出口。