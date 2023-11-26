Open AI 政變後　商業化含量或飆升　微軟更具話語權？︱鄭昆侖

過去一週，國際油價仍然反彈乏力。最新的WTI期油價格為每桶75美元水平，亦是明顯低於10月19日水平（89.4美元）。回到港股市場，儘管人民幣匯率已呈現反彈轉強的勢頭（美元/離岸人民幣從10月底的7.35降至7.15水平），但是恒生指數在反彈方面仍然是乏力，一度突破18,000點水平但是往往遭受科技重磅股的拖後腿（最新水平：17,599點）。其中，2週之前宣佈放棄雲業務上市計劃的阿里巴巴（9988）都算是拖後腿的主力。

自10月31日以來，美國標普500指數已從4,194點回升至4,559水平（+8.7%）。同期，恒生指數由17,112點上升至17,567點（+2.7%）。內房「白名單」因素是利好的（至少, 部份內房債走勢已企穩了），只不過指數大局仍然是受到科技重磅股的左右。

「員工政變」過後，Open AI的「商業化」含量或大幅提升

近期在華語區世界大談統計學，隨時有人會「反臉」、「反枱」。講太多港股、港樓，則是「流量自殺」的做法。高息環境持續，令供樓的人開始感到「傷到入肉」。因此，在2021年叫人買樓是流量密碼，去到2023年下半年便成為流量毒藥。

倒不如說多一些有關AI、晶片、Microsoft等話題，至少會有人感興趣。如果包含這些話題再加入「宮廷政變」的因素，近期OpenAI的風波絕對是一個市場焦點。OpenAI是ChatGPT的開發者。

11月17日，生成式AI科技集團OpenAI在其官網宣告開除共同創辦人兼CEO「Sam Altman」，董事會指控其「溝通始終不坦誠」，並對他的領導「失去信心」。Sam Altman的被撤職引起了Open AI內大量要員主動跟隨Sam Altman離開Open AI。

在11月20日，美國科技巨企Microsoft的CEO宣稱將聘請Sam Altman以及Open AI共同創辦人Greg Brockman, 兩人將領軍Microsoft的先進AI研究部門。同時，OpenAI內部96%的員工都加入簽署請願書，要求恢復Sam Altman與布Greg Brockman的職位且董事會須總辭，否則員工將集體辭職。

「逼宮」事件令Open AI的莊家「跪低」。在11月22日，OpenAI宣布已經達成原則性協議，讓Sam Altman重返公司擔任CEO。同時，OpenAI也進行董事會改組，新的董事會成員包括美國前財長Larry Summers、雲端公司Salesforce前共同執行長Bret Taylor、Quora的 CEO Adam D’Angelo。

董事會改組後，Open AI的發展方向應該會從之前的「限制盈利」轉為「商業利益友好」。

The Microsoft sign is shown on top of the Microsoft Theatre in Los Angeles, California, U.S. October 19,2018. (REUTERS)

本質上，Open AI已離不開Microsoft的影響力

雖然「政變後」Microsoft並沒有在Open AI的董事會內安插任何成員, 而且Open AI的靈魂人物Sam Altman也沒有加入Microsoft，但是Microsoft對Open AI的話語權進一步加強。Sam Altman重返Open AI，Microsoft的CEO以「歡欣鼓舞」來形容Sam Altman的回歸。

事實上，Microsoft本身就是Open AI的主要金主之一，只要Open AI的方向是商業利益友好，那麼作為主要投資者的Microsoft便受惠。

再者，Open AI一直以來依靠Microsoft旗下的雲服務Azure進行海量式AI運算過程、訓練AI模型。沒有超算系統（或HPC）的運算支援,Open AI的ChatGPT設計即使再高明也是無用武之處。那當然，AI時代的超算系統是極為燒錢，並不是Open AI可以玩得起。

至於Sam Altman被炒之後大量員工隨即「迫宮」、Microsoft亦很快宣佈聘請Sam Altman，這亦類似於跟Open AI的原本莊家（包括前董事會成員）指出，即使你們任命任何人擔任高層,他們也只不過是「無兵司令」。

就是這樣，Microsoft似乎用了高章的技巧「深化了」與Open AI的關係。董事會改組後的Open AI亦會協助Microsoft獲得更多的商業利益。過去一週，Microsoft的股價略為上升2%至377.9美元，亦接近歷史高位。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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