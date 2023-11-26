Open AI 政變後 商業化含量或飆升 微軟更具話語權？︱鄭昆侖
過去一週，國際油價仍然反彈乏力。最新的WTI期油價格為每桶75美元水平，亦是明顯低於10月19日水平（89.4美元）。回到港股市場，儘管人民幣匯率已呈現反彈轉強的勢頭（美元/離岸人民幣從10月底的7.35降至7.15水平），但是恒生指數在反彈方面仍然是乏力，一度突破18,000點水平但是往往遭受科技重磅股的拖後腿（最新水平：17,599點）。其中，2週之前宣佈放棄雲業務上市計劃的阿里巴巴（9988）都算是拖後腿的主力。
自10月31日以來，美國標普500指數已從4,194點回升至4,559水平（+8.7%）。同期，恒生指數由17,112點上升至17,567點（+2.7%）。內房「白名單」因素是利好的（至少, 部份內房債走勢已企穩了），只不過指數大局仍然是受到科技重磅股的左右。
「員工政變」過後，Open AI的「商業化」含量或大幅提升
近期在華語區世界大談統計學，隨時有人會「反臉」、「反枱」。講太多港股、港樓，則是「流量自殺」的做法。高息環境持續，令供樓的人開始感到「傷到入肉」。因此，在2021年叫人買樓是流量密碼，去到2023年下半年便成為流量毒藥。
倒不如說多一些有關AI、晶片、Microsoft等話題，至少會有人感興趣。如果包含這些話題再加入「宮廷政變」的因素，近期OpenAI的風波絕對是一個市場焦點。OpenAI是ChatGPT的開發者。
11月17日，生成式AI科技集團OpenAI在其官網宣告開除共同創辦人兼CEO「Sam Altman」，董事會指控其「溝通始終不坦誠」，並對他的領導「失去信心」。Sam Altman的被撤職引起了Open AI內大量要員主動跟隨Sam Altman離開Open AI。
在11月20日，美國科技巨企Microsoft的CEO宣稱將聘請Sam Altman以及Open AI共同創辦人Greg Brockman, 兩人將領軍Microsoft的先進AI研究部門。同時，OpenAI內部96%的員工都加入簽署請願書，要求恢復Sam Altman與布Greg Brockman的職位且董事會須總辭，否則員工將集體辭職。
「逼宮」事件令Open AI的莊家「跪低」。在11月22日，OpenAI宣布已經達成原則性協議，讓Sam Altman重返公司擔任CEO。同時，OpenAI也進行董事會改組，新的董事會成員包括美國前財長Larry Summers、雲端公司Salesforce前共同執行長Bret Taylor、Quora的 CEO Adam D’Angelo。
董事會改組後，Open AI的發展方向應該會從之前的「限制盈利」轉為「商業利益友好」。
本質上，Open AI已離不開Microsoft的影響力
雖然「政變後」Microsoft並沒有在Open AI的董事會內安插任何成員, 而且Open AI的靈魂人物Sam Altman也沒有加入Microsoft，但是Microsoft對Open AI的話語權進一步加強。Sam Altman重返Open AI，Microsoft的CEO以「歡欣鼓舞」來形容Sam Altman的回歸。
事實上，Microsoft本身就是Open AI的主要金主之一，只要Open AI的方向是商業利益友好，那麼作為主要投資者的Microsoft便受惠。
再者，Open AI一直以來依靠Microsoft旗下的雲服務Azure進行海量式AI運算過程、訓練AI模型。沒有超算系統（或HPC）的運算支援,Open AI的ChatGPT設計即使再高明也是無用武之處。那當然，AI時代的超算系統是極為燒錢，並不是Open AI可以玩得起。
至於Sam Altman被炒之後大量員工隨即「迫宮」、Microsoft亦很快宣佈聘請Sam Altman，這亦類似於跟Open AI的原本莊家（包括前董事會成員）指出，即使你們任命任何人擔任高層,他們也只不過是「無兵司令」。
就是這樣，Microsoft似乎用了高章的技巧「深化了」與Open AI的關係。董事會改組後的Open AI亦會協助Microsoft獲得更多的商業利益。過去一週，Microsoft的股價略為上升2%至377.9美元，亦接近歷史高位。
【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師
作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。
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