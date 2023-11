Open AI 政變後　商業化含量或飆升　微軟更具話語權？︱鄭昆侖

過去一週,國際油價仍然反彈乏力。最新的WTI期油價格為每桶75美元水平,亦是明顯低於10月19日水平(89.4美元)。回到港股市場,儘管人民幣匯率已呈現反彈轉強的勢頭(美元/離岸人民幣從10月底的7.35降至7.15水平),但是恒生指數在反彈方面仍然是乏力,一度突破18,000點水平但是往往遭受科技重磅股的拖後腿(最新水平:17,599點)。其中,2週之前宣佈放棄雲業務上市計劃的阿里巴巴(9988)都算是拖後腿的主力。

自10月31日以來,美國標普500指數已從4,194點回升至4,559水平(+8.7%)。同期,恒生指數由17,112點上升至17,567點(+2.7%)。內房「白名單」因素是利好的(至少, 部份內房債走勢已企穩了),只不過指數大局仍然是受到科技重磅股的左右。

近期在華語區世界大談統計學,隨時有人會「反臉」、「反枱」。講太多港股、港樓,則是「流量自殺」的做法。高息環境持續,令供樓的人開始感到「傷到入肉」。因此,在2021年叫人買樓是流量密碼,去到2023年下半年便成為流量毒藥。

倒不如說多一些有關AI、晶片、Microsoft等話題,至少會有人感興趣。如果包含這些話題再加入「宮廷政變」的因素,近期OpenAI的風波絕對是一個市場焦點。OpenAI是ChatGPT的開發者。

11月17日,生成式AI科技集團OpenAI在其官網宣告開除共同創辦人兼CEO「Sam Altman」,董事會指控其「溝通始終不坦誠」,並對他的領導「失去信心」。Sam Altman的被撤職引起了Open AI內大量要員主動跟隨Sam Altman離開Open AI。

在11月20日,美國科技巨企Microsoft的CEO宣稱將聘請Sam Altman以及Open AI共同創辦人Greg Brockman, 兩人將領軍Microsoft的先進AI研究部門。同時,OpenAI內部96%的員工都加入簽署請願書,要求恢復Sam Altman與布Greg Brockman的職位且董事會須總辭,否則員工將集體辭職。

「逼宮」事件令Open AI的莊家「跪低」。在11月22日,OpenAI宣布已經達成原則性協議,讓Sam Altman重返公司擔任CEO。同時,OpenAI也進行董事會改組,新的董事會成員包括美國前財長Larry Summers、雲端公司Salesforce前共同執行長Bret Taylor、Quora的 CEO Adam D’Angelo。

董事會改組後,Open AI的發展方向應該會從之前的「限制盈利」轉為「商業利益友好」。

The Microsoft sign is shown on top of the Microsoft Theatre in Los Angeles, California, U.S. October 19,2018. (REUTERS)