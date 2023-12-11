2024年審慎樂觀　恒指上望21000點　要關注兩關鍵因素｜伍禮賢

2023年的港股市場又是令投資者感到失望的一年，恒指今年以來基本上呈現出年頭快速衝高，餘下大部分時間反覆向下尋底走勢。若以對上周末收市計算，恒指年內累計下跌超過3,000點。目前來看，港股較大機會在今年創下一項歷史記錄，就是自恒生指數成立（1969年）以來，第一次錄得連續下跌四年的記錄。回顧之前歷史，恒指曾經兩次錄得連跌三年，分別發生在2000至2002年，及1965至1967年。

今年港股下跌的背後，都繼續反映住市場受到外憂內患的影響。外圍方面，聯儲局延續去年以來的加息周期，今年累計加息四次，緊縮環球資金的流動性。而另一方面，內地在今年經濟復甦之中表現出一定波動性，加上內房行業持續低迷，亦導致投資者對投資市場表現出更為審慎的情緒。

對於2024年港股走勢，筆者相信外圍息率環境及內地經濟表現將會是兩大關鍵因素。在外圍方面，相信隨著通脹的緩步回落，美債息跟隨回落將會成為主線。但另一方面，聯儲局未來繼續縮表操作對美債息回落的過程亦會產生較大影響，並延緩了美債息下跌的速度。所有，相信美債息出現緩步向下的機會較大。同時，明年美國大選，亦成為港股走勢一個重要的外圍因素。回顧過去但凡在美國大選年，港股有較大的概率在下半年走出升市行情，當中唯一一次例外是發生在2008年，當年環球市場出現金融危機。

至於內地方面，現時經濟復甦仍處於相對疲弱，但有逐步回穩的局面。結合現時內地對穩定經濟增長的決心，未來內地經濟亦有機會出現回穩局面。而根據彭博資訊數據，亦預計明後兩年恒指的每股盈利增長表現將會較今年出現加快跡象，料對中長期港股帶來良好基本面。

近年港股盈利表現一直不錯，而以市盈率、市帳率計算估值並不算貴，但港股表現強差人意，同傳統估值低有較大落差。近年隨著外圍利率環境出現急劇抽升，這對傳統估值亦帶來重大挑戰。而伴隨未來外圍息率的下降，則有助提升估值。同時，隨著港美息差明年有望出現收窄，將利好本港市場的貨幣流通性，對港股形成支持。

綜合以上因素考慮，筆者對港股2024年總體看法為審慎樂觀，預期年內最高目標位為21000點，而這個位置所對應的預期市盈率約處於過去平均值與向上偏離一個標準差之間。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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