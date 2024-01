內地軍事及政府機構據報去年購買了遭美國政府禁止出口至中國的Nvidia(英偉達)晶片。



《路透》審核招標文件後發現,內地軍事機構﹑國營人工智能研究機構及大學,在去年購入小量遭美國政府禁止出口至中國的英偉達晶片。當中包括於2022年9月被禁止出口至中國和香港的A100,和更高運算效能的H100晶片,亦包括去年禁止出口中國運算效能較慢的A800和H800晶片。

報道指事件反映即使公布禁令,希望完全切斷中國獲得美國高級晶片,美國政府仍面臨執行的困難。

報道指出買方沒有回應查詢,美國商務部亦拒絕作出評論。

英偉達標誌:The logo of NVIDIA as seen at its corporate headquarters in Santa Clara, California, in May of 2022. (REUTERS)